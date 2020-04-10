سعر بيتكوين ينخفض فجأة إلى أقل من ٧ آلاف دولار، وسوق العملات المشفرة أقل من ٢٠٠ مليار دولار

تام شمس - الجمعة 10 أبريل 2020 11:54 صباحاً - انخفض سعر بيتكوين (BTC) ما يقرب من ٢٠٠ دولار في دقائق في ١٠ أبريل ليهبط ​​إلى أقل من ٧٠٠٠ دولار للمرة الأولى في أربعة أيام.

وقد أظهرت البيانات من كوين٣٦٠ وأسواق كوينتيليغراف أن زوج بيتكوين مقابل الدولار قد انخفض الآن أسفل الممر الضيق البالغ ٤٠٠ دولار بين ٧١٠٠ دولار و٧٤١٠ دولارات حيث بقي لمعظم الأسبوع.

كما شكل الانخفاض المفاجئ من ٧١٥٠ دوارًا إلى ٦٩١٥ دولارًا أكثر التقلبات التي شوهدت في الأيام الأخيرة، وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول بيتكوين حول ٦٩٦٠ دولارًا.

نظرة عامة على سوق العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

تراجع سعر بيتكوين في عطلة نهاية الأسبوع - ٦,٣ آلاف دولار بعد ذلك؟

كما كان متوقعًا من قبل بعض المتداولين، لم يصمد ارتفاع السعر الصغير إلى مستويات ٧٢٠٠ دولار حتى يوم الجمعة. ومع ذلك، فقد أظهر مستوى ٦٩٠٠ دولار خط الدفاع الأول للمضاربين على الصعود. وإذا فشل هذا المستوى في الصمود، فإن التاجر مايكل فان دي بوب يتوقع انخفاضًا بقيمة ٦ آلاف دولار في المرة القادمة.

حيث قال فان دي بوب في وقت متأخر يوم الخميس "قد نحصل على سيولة في اتجاه ٧٥٠٠-٧٧٠٠ دولار، وبعد ذلك أتوقع انخفاضًا حادًا".

وأضاف:

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"إذا خسرنا منطقة ٦٩٠٠ دولار، أفترض أننا نتجه مباشرة نحو ٦٣٠٠ دولار."

مخطط سعر بيتكوين على مدى يوم واحد. المصدر: كوين٣٦٠

لا يزال الخوف يسيطر على جميع الأسواق

وفي الوقت نفسه، يظهر مؤشر الخوف والجشع قراءة ١٥، مما يعني أن سوق العملات المشفرة لا يزال في "خوف شديد".

ونسبيًا، تشهد سوق الأسهم التقليدية "خوفًا" بقراءة ٤٣، وفقًا لسي إن إن موني، حيث تستعد الأسواق لقرابة متقلبة من أسبوع جامح، والذي شهد تريليونات من أموال التحفيز الجديدة التي أعلن عنها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

مؤشر الخوف والجشع. المصدر: alternative.me

كما انخفض إجمالي القيمة السوقية إلى ما دون ٢٠٠ مليار دولار. أيضًا، على الرغم من أحداث التنصيف هذا الأسبوع، انخفضت بيتكوين كاش (BCH) وبيتكوين إس في (BSV) بنسبة ١٠٪ تقريبًا بينما انخفضت إيثريوم (ETH) تقريبًا ٥,٣٪. وتبلغ هيمنة البيتكوين على السوق ٦٤,١٪.