شركة تعدين سحابي بتكساس تتوقف عن العمل بعد عرض إعلان خيري مزيف

تام شمس - الجمعة 10 أبريل 2020 11:54 صباحاً - اتخذ مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية (TSSB) إجراءات طارئة ضد شركة التعدين السحابي ألترا بيتكوين ماينينيغ لإصدار الأوراق المالية غير المسجلة.

وقد تم تقديم أمر التوقف في حالات الطوارئ بشكل مشترك ضد شركة ألترا ماينينغ من قبل مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية ولجنة الأوراق المالية في ألاباما في ٨ أبريل. واتهمت الجهات المنظمة للأوراق المالية شركة ألترا ماينينغ بارتكاب انتهاكات التسجيل والاحتيال والفشل في الكشف عن المعلومات الأساسية المتعلقة بعملياتها، والتضليل أو نشر عبارات خادعة.

حيث يزعم المنظمون أن شركة ألترا بيتكوين ماينينغ وكيلها لورا برانش كانا يديران "احتيال ركودي خاصًا" لخداع سكان تكساس الضعيفين اقتصاديًا ورفضوا التحقق من تبرع بقيمة ١٠٠٠٠٠ دولار أمريكي لمساعدة اليونيسف على شراء معدات طبية لتخفيف فيروس كورونا. وقد أشار مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية إلى التبرع المفترض بأنه "احتيالي".

جمع ١٨ مليون دولار في ولاية تكساس

تقدم ألترا عقودًا لمدة عامين لقوة هاش مستأجرة بسعر ٤٠ دولارًا لكل ٠,١ تيراهاش في الثانية (TH/s)، مع ادعاء الشركة أنه يمكن للمستثمرين جني عائد سنوي بنسبة ١٠٥٪. وفي بيان صحفي قال مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية:

"إن الشركة تعد بعوائد مذهلة. ووفقًا لهذا الأمر، فإنهم يخبرون المستثمرين المحتملين أن استثمار ١٠٠٠٠ دولار في الطاقة الحاسوبية سيعود بنحو ١٠٥٠٠ دولار سنويًا. واستثمار ٥٠ ألف دولار سيعود بحوالي ٥٢ ألف دولار في السنة". Advertisements

على الرغم من شركة التعدين السحابية التي تدعي أنها جمعت ١٨ مليون دولار من سكان تكساس، يؤكد مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية أن ألترا لم تسجل عرضها.

وتهدف الشكوى إلى ألترا ماينينغ لتقديم مكافأة قوة هاش بنسبة ٣٠٪ على استثمارات بقيمة ١٠٠٠٠ دولار وسط "الأوقات الصعبة" الاقتصادية، وللترويج لنتائج المسح الأخير الذي يتوقع أن سعر بيتكوين (BTC) سيصل إلى ما يقرب من ٢٣٠٠٠ دولار بحلول عام ٢٠٢١.

برعاية مستخدمي يوتيوب

يحتوي ألترا على "برنامج شريك" لمنشئي المحتوى على يوتيوب الذين تم تحفيزهم بقوة الهاش المجانية، وبرنامج تابع يقدم عمولات تصل إلى ٢٠٪ من الودائع من المستثمرين المحالين.

ويظل أمام شركة التعدين السحابية ٣١ يومًا للطعن في طلب مجلس ولاية تكساس للأوراق المالية إذا رغبت في ذلك.