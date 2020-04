بومبليانو وكيوساكي يشككان في الدور الفعلي للاحتياطي الفيدرالي

تام شمس - الجمعة 10 أبريل 2020 11:54 صباحاً - عبّر المؤسس المشارك والشريك في مورغان كريك ديجيتال، أنتوني بومبوليانو، عن رأيه بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد لا يكون على ما يبدو تمامًا. وجاء تصريحه ردًا على ادعاءات روبرت كيوساكي بشأن الاحتياطي الفيدرالي.

حيث قال بومب لكوينتليغراف عندما سئل عن آرائه الخاصة حول مزاعم كيوساكي بشأن الاحتياطي الفيدرالي: "يعتقد روبرت أن الاحتياطي الفيدرالي ليس مصرفًا وليس فدراليًا وليس لديه احتياطي صحيح بشكل صحيح".

وأضاف بومب: "هذه نقطة مهمة للتأكد من أن الناس يفهمون وهم يسعون إلى فهم أعمق لكيفية عمل الاقتصاد والمال".

كيوساكي يقول إن الاحتياطي الفيدرالي هو عصابة

قدم كيوساكي عددًا من الادعاءات الجريئة في مقابلة بودكاست الأخيرة مع بومبليانو، بما في ذلك واحدة حول الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على وجه الخصوص، والتي أشار فيها إلى كتب The Creature From Jekyll Island وGrunch of Giants.

وقال: "الاحتياطي الفيدرالي ليس بنكًا، إنه عصابة مملوكة لأغنى الناس على هذا الكوكب، والذي لن نراه أبدًا"، مضيفًا "إن الأشخاص الذين يمتلكون الاحتياطي الفيدرالي يسيطرون على العالم".

كما شارك كيوساكي رؤيته حول عدد كبير من المواضيع ذات الصلة في العرض. ويتعلق جزء كبير من المحتوى بالاضطراب المالي الحالي، وكيف قد لا تكون الأشياء كما تبدو على السطح.

كتاب كيوساكي غيّر تفكير بومبليانو

وقال بومبليانو إن كتاب روبرت كيوساكي، ريتش داد بور داد، ساعده على رؤية الأشياء بطريقة مختلفة.

حيث قال بومب: "قرأت كتاب روبرت" ريتش داد داد داد "عندما كان عمري ٢٠ سنة وغيرت الطريقة التي فكرت بها في المال.

وأضاف بومب: "كان من المثير التحدث معه حول كيفية تطبيق أفكاره في عالم اليوم". "بالإضافة إلى ذلك، كان من الرائع معرفة أنه يستمع إلى البودكاست بشكل منتظم."

نشر كيوساكي كتابه ريتش داد بور داد في عام ١٩٩٧.

ويشتهر بومب أيضًا ببعض المفاهيم الخاصة به، بما في ذلك موقفه من بيتكوين كأصل غير مترابط، غير مقيد إلى حد كبير بتأثيرات الأسواق التقليدية.