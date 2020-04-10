مشروع بلوكتشين صيني يمنح مليون دولار لمطوري الجهات الخارجية

تام شمس - الجمعة 10 أبريل 2020 05:04 صباحاً - في ٩ أبريل، منحت نيرفوس (CKB)، وهي شبكة بلوكتشين عامة، مليون دولار إلى عدة فرق تعمل على تحسين البنية التحتية. ويمثل هذا أول دفعة من العوائد القادمة من صندوق تطوير الشبكة الذي أعلن عنه سابقًا بمبلغ ٣٠ مليون دولار.

طرح أولي للعملة الرقمية بقيمة ١٠٠ مليون دولار - صندوق تنمية بقيمة ٣٠ مليون دولار

في عام ٢٠١٨، أكمل نيرفوس عملية طرح أولي لعملة رقمية ناجحة. وخلال هذا البيع، جمع المشروع حوالي ١٠٠ مليون دولار. شبكة نيرفوس هي عبارة عن بلوكشين من طبقتين. ويتم تأمين الطبقة الأساسية الخاصة بها، مثل بيتكوين (BTC)، مع آلية إجماع إثبات العمل، بينما تم تصميم الطبقة الثانية لتوفير قابلية التوسع.

وقد وزعت نيرفوس منحة أولية بقيمة مليون دولار بين سبعة فرق. وذكرت الشركة في بيان صحفي أن هذه الفرق "ستساهم في التطوير المستمر لشبكة نيرفوس وتعزز قابليتها للاستخدام والتشغيل البيني".

بناء البنية التحتية لنيرفوس

شارك كيم فورنييه، رئيس التسويق العالمي في نيرفوس، المبرر وراء المجموعة الأولية من المنح مع كوينتيليغراف قائلًا:

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"أولويتنا هي بناء البنية التحتية للمطورين لأننا ندرك أن تقنيتنا معقدة وليس من السهل على المطورين البناء عليها. ونحن نريد تعزيز وتمكين التطورات. وقد تم تقسيم المنح بشكل متساوٍ جدًا بين الفرق، حيث يتلقى كل فريق ما بين ١٠٠ و٣٥٠ ألفًا. وقد تلقى فريق واحد منحتين لمشروعين مختلفين".

ووفقًا لفورنييه، يعمل فريق يسمى سوما Summa على تطوير مشروع يثير اهتمام مجتمع نيرفوس بشكل خاص. وأحد أهداف هذا المشروع هو إنشاء إمكانية التشغيل المتبادل مع شبكة بيتكوين.

حيث يعتقد فورنييه أن نيرفوس ستستغرق وقتًا طويلًا لمنح المحتويات الكاملة لصندوق التنمية الخاص بها. ويذكر أن الشركة تريد بناء بلوكتشين ستظل موجودة خلال مائة عام.