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شركة تصنيع معدات تعدين بيتكوين تسجّل خسائر صافية بقيمة ١٤٨ مليون دولار في عام ٢٠١٩

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Cointelegraph بواسطة Felipe Erazo 0 تبليغ

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تام شمس - الجمعة 10 أبريل 2020 05:04 صباحاً - سجلت شركة كنعان، الشركة المصنعة لمعدات تعدين بيتكوين المدرجة في بورصة ناسداك، خسارة صافية قدرها ١٤٨ مليون دولار لعام ٢٠١٩، وفقًا لأحدث النتائج المالية المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

وقد قالت أحدث النتائج المالية غير المدققة للربع الرابع وعام ٢٠١٩ من الشركة التي تتخذ من الصين مقرًا لها أن صافي إيراداتها الإجمالية لعام ٢٠١٩ بلغ ٢٠٤,٣ ملايين دولار. ويمثل هذا ما يقرب من نصف مبلغ ٣٨٤ مليون دولار الذي حققته الشركة في عام ٢٠١٨.

صافي الإيرادات يرتفع في الربع الرابع من عام ٢٠١٩

في نفس الربع، ارتفع إجمالي صافي إيرادات الشركة بنسبة ٦٦,٨٪، وهو ما يمثل ٦٦,٥ مليون دولار. وكان هذا أكثر من نصف ما أنتجته في نفس الفترة من عام ٢٠١٨.

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وذكرت الشركة أن نموها كان مدفوعًا بشكل رئيسي بالزيادات في إجمالي قوة الحوسبة المباعة، والتي كانت ٢,٩ مليون سلة مهملات في الربع الرابع من عام ٢٠١٩. وهذا يمثل زيادة بنسبة ٨٨,٦٪ عن العام السابق.

كوفيد-١٩ يعتبر التحدي الرئيسي الذي يجب مواجهته في عام ٢٠٢٠

وفقًا لتسجيل هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن التوقعات التجارية لشركة كنعان، فإن التحدي الأول الذي تواجهه الشركة في عام ٢٠٢٠ هو تفشي كوفيد-١٩. ويبدو أن كنعان قد تأثرت بالأنشطة التجارية المحدودة الحالية، بما في ذلك تلك الموجودة في سوق .

وقد بلغت الخسائر الإجمالية في الربع الأخير ٩٦,٧ مليون دولار، مقارنة بأرباح إجمالية بلغت ١,٦ مليون دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٨.

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