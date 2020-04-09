كيف ستساهم البلوكشين في خلق مدن الذكية آمنة و قوية ؟

يعيش نصف سكان العالم في المدينة، و من المتوقع أن ينمو ذلك العدد إلى خمسة وستين بالمائة في السنوات الخمس القادمة. معالجة هذا النمو يتطلب أكثر من مجرد التخطيط الحضري البسيط. هدف المدن الذكية هو دمج التكنولوجيا كبنية تحتية للتخفيف من العديد من هذه التعقيدات. الطاقة الخضراء ، أشكال النقل ، إدارة المياه والتلوث ، التعريف العالمي، أنظمة الإنترنت اللاسلكية، الأنظمة الصحية وتعزيز التجارة المحلية و العالمية و هي أمثلة على مبادرات المدن الذكية الحالية.

البلوكشين و المدن الذكية

تقنية Blockchain ليست فقط أساس عملة البيتكوين المشفرة. يعد هذا النظام لإجراء عمليات التحقق والمعاملات الآمنة على الإنترنت بإحداث ثورة في إدارة المدن الذكية باستخدام تقنية Blockchain ، وهي مبادرة لتنسيق خدمات المدن المختلفة ودمجها والتحكم فيها بشفافية وكفاءة وخصوصية.

تشبه مدن الحاضر بشكل متزايد مدن المستقبل. لا توجد حتى الآن سيارات تطير، او شرطة الروبوتات في شوارعنا كما تنبأ بها ريدلي سكوت في Blade Runner 1982 ولكن هناك تقنية التشفير في شكل blockchain يمكن أن تساعدنا في بناء مدن ذكية قادرة على توليد 1.29 تريليون يورو في جميع أنحاء العالم بحلول السنوات المقبلة.

يتم تلبية الاحتياجات التكنولوجية الحالية للمدن الذكية من خلال ما يسمى إنترنت الأشياء IoT ، وهو مصطلح يستخدم لوصف شبكة شاملة من الأجهزة ذات المعرفات الفريدة المضمنة.

من أمثلة حالات الاستخدام لهذه الأجهزة الدفع مقابل المنتجات وإدارة حركة المرور. في لندن ، يعمل نظام إدارة حركة المرور المعروف باسم SCOOT على تحسين وقت الضوء الأخضر عند التقاطعات المرورية عن طريق تغذية مقياس المغناطيسية وبيانات الحلقة الاستقرائية إلى جهاز كمبيوتر فائق المعالجة ، والذي يمكنه تنسيق إشارات المرور عبر المدينة لتحسين حركة المرور في جميع أنحاء.

وفرت برشلونة 75 مليون يورو من أموال المدينة لخلق 47000 فرصة عمل جديدة في قطاع التكنولوجيا الذكية من خلال تنفيذ شبكة من الألياف الضوئية في جميع أنحاء المدينة ، وتوفير خدمة Wi-Fi مجانية عالية السرعة تدعم إنترنت الأشياء والمزيد من الارتباط بدمج المياه الذكية والإضاءة وإدارة مواقف السيارات.

اختبرت هولندا استخدام البنية التحتية القائمة على إنترنت الأشياء في أمستردام ، حيث يتم مراقبة تدفق حركة المرور واستخدام الطاقة والسلامة العامة وتعديلها بناءً على البيانات في الوقت الفعلي. وفي الوقت نفسه.

في الولايات المتحدة ، قامت مدن رئيسية مثل بوسطن وبالتيمور بنشر حاويات القمامة الذكية التي تنقل مدى امتلائها وتحدد أكثر طرق النقل كفاءة لعمال الصرف الصحي.

في عام 2015 ، أصبحت الهند واحدة من الرواد الذين قاموا علانية بتنفيذ مهمة مدينة ذكية عبر 12 من مدنها.

مع بدء الحكومات في جميع أنحاء العالم في تنفيذ هذه المبادرات ، يمكن أن توفر blockchain البنية التحتية اللازمة لإدارة المعاملات. تعد الشفافية والأساسيات الأساسية للبلوكشين عنصرين مهمين جدًا في تنفيذ المدن الذكية.

استخدامات البلوكشين في المدن

من بين المدن ذات المبادرات البلدية القائمة على البلوكشين Blockchain ، تجدر الإشارة إلى دبي ، التي باستثمارها 300 الف مليون دولار أمريكي، تطمح لتصبح أول مدينة في العالم تدمج البلوكشين blockchain في جميع خدماتها بحلول السنوات المقبلة. وفيما يلي أمثلة على استخدام هذه التكنولوجيا في الإدارة الحضرية:

الأمن العام و الخاص

تقنية البلوكشين Blockchain تحسن حماية البيانات الشخصية التي تم جمعها.

الطاقة بكل انواعها

تسهل العقود الذكية القائمة على تقنية البلوكشين Blockchain على اصحاب المنازل التي تعمل بالطاقة الشمسية أن تتاجر تلقائيًا بفائض الكهرباء التي تنتجها الواح الطاقة الخاصة بهم مع أعضاء آخرين في الشبكة.

التنقل العام و الخاص

يمكن للدوائر الحكومية أن تعرف المواطنين الذين يستخدمون سياراتهم يوميا وتقدم لهم خصومات ومزايا لتشجيعهم على استخدام وسائل النقل العام.

مخلفات الساكنة

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يمكن لـتقنية البلوكشين Blockchain تزويد العامة وخدمات جمع النفايات بمعلومات في الوقت الفعلي عن الحاويات حتى يتمكنوا دائمًا من معرفة ما إذا كانت ممتلئة أو فارغة.

المشاركة العامة و الوطنية

تضمن منصات Blockchain الأمن والموثوقية والشفافية وعدم الكشف عن هوية الاستشارات العامة ، مثل الانتخابات والاستطلاعات والاستفتاءات ، إلخ.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تفيد تقنية blockchain الخدمات الأخرى ، مثل إدارة موارد المياه ، ومراقبة جودة الهواء أو رعاية الحديقة والحدائق.

مزايا البلوكشين للمدن

وفقًا لباحثين و المطورين في المجال، فإن أهم فوائد البلوكشين Blockchain لإدارة المدن تشمل ما يلي:

زيادة الشفافية والاتصال

يمكن للمدن الربط بين بعضها البعض باستخدام الخدمات البلوكشين العمودية، مثل التنقل أو الطاقة أو الأمن ، من خلال نظام البلوكشين المفتوح القادر على تبادل البيانات مع سكان تلك المدن في الوقت الفعلي.

الاتصال المباشر

تيح تكنولجيا البلوكشين Blockchain إدارات حكومية وجمهورية عبر التفاعل رقمي الامن و المباشر، دون الحاجة إلى وسطاء. وهذا من شأنه أن يسرع ، على سبيل المثال ، الإجراءات البيروقراطية في السجلات ، وقاعات المدينة ، وما إلى ذلك.

النزاهة الكاملة في نقل المعلومات

باستخدام تقنية البلوكشين ، من الممكن تشفير ملف كليًا أو جزئيًا من أجل مشاركة الجزء الذي يهم فقط ، بشكل خاص وآمن وبدون خطر التلاعب به من قبل طرف ثالث.

إدارة فعالة

نظام البلوكشين يسمح لكل من الجمهور ومسؤولي المدينة بمعرفة أصل ووجهة كل مورد. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للأخيرة معرفة كيفية استخدام خدمات المدينة دون المساس بخصوصية الأشخاص.

اليوم ، هناك أكثر من اثنتي عشرة مدينة ذكية ، أقل من ربعها لديها تطبيق نشط واسع النطاق لاستخدام blockchain أو تقنية دفتر الأستاذ الموزعة. خططت مدينة دبي بالفعل لتصبح أول مدينة ذكية تعمل بالبلوكتشين بحلول السنوات المقبلة ، وكانت دولة إستونيا تستخدم أشكالًا مختلفة من البلوكتشين وتكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزعة لتتبع المواطنين منذ عام 2012.

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الأهم بالنسبة للمدينة الذكية هو الاندماج. لا يوجد أي من حالات الاستخدام المذكورة موجودة في فراغ، لكن يجب وضعهم في نظام امن يوفر الحياة العادلة للمجتمعات. لهذا توفر تقنية Blockchain كما يراها الخيراء و المطورون و برلمنات العالم، التكنولوجيا اللازمة لتوفير كل ما ذكر في نظام واحد يمكنه تتبع جميع الجوانب مجتمعة للمجتمعات داخل المدن الذكية.