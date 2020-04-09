سوني وغيرها من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات تقدم ٢١٢ براءة اختراع بلوكتشين في الصين في عام ٢٠٢٠

تام شمس - الخميس 9 أبريل 2020 06:53 مساءً - كانت الصين نقطة ساخنة لبراءات الاختراع بلوكتشين والتنمية. فوفقًا لما ذكره كوينتيليغراف سابقًا، منحت الإدارة الوطنية للملكية الفكرية في الصين ٢١٩١ براءة اختراع بلوكتشين بين ٢٠١٧ و٢٠١٩.

كما أبدت الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى اهتمامًا كبيرًا بتقديم براءات اختراع بلوكتشين في الصين. حيث يشير أحدث تقرير لغلوبال تايمز إلى أن ٣٥ شركة متعددة الجنسيات بما في ذلك مايكروسوفت وولمارت وماستركارد وسوني وإنتل قد تقدمت بطلبات للحصول على ما مجموعه ٢١٢ براءة اختراع بلوكتشين بحلول نهاية مارس ٢٠٢٠.

ومن بين جميع الشركات الأجنبية التي لديها براءات اختراع بلوكتشين في الصين، تتصدر ماستركارد القائمة بـ ٤٦ براءة اختراع من هذا القبيل على اسمها. وعلى الرغم من عدم وجود أخبار حول بدء الشركة لأي عمل على وجه التحديد في الصين، إلا أنه يمكن مواءمة براءات الاختراع هذه لمساعدتهم في مبادرتهم العالمية لمدفوعات بلوكتشين، والتي يقومون بتطويرها مع شركة برامج بلوكتشين آر ثري.

بينما تأتي كل من نوكيا وإنتل وأوراكل في المرتبة التالية مع ١٣ و١٢ و٩ براءات اختراع بلوكتشين على التوالي في الصين.

وعلى الرغم من أن هذه الشركات تقدم طلبات للحصول على براءات اختراع بلوكتشين في الصين، إلا أنها لم تبدأ بعد نشاطًا تجاريًا مرتبطًا ببلوكتشين داخل الدولة. وهذا يدل على حقيقة أن هذه الشركات تقدم العديد من براءات الاختراع بلوكتشين للتراكم التكنولوجي بحيث يمكنهم استخدامها في المستقبل.