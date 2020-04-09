فيزا تدعم بطاقة مكافآت بيتكوين الجديدة من تطبيق فولد الداعم لشبكة البرق المسرعة

تام شمس - الخميس 9 أبريل 2020 06:53 مساءً - انضم تطبيق فولد - وهو تطبيق متوافق مع شبكة البرق المسرّعة للهواف المحمولة يقدم للمستخدمين مكافآت بيتكوين (BTC) أثناء التسوق - إلى برنامج فاينتك فاست تراك من فيزا.

وسيؤدي الانضمام إلى البرنامج إلى تمكين التطبيق من إطلاق بطاقة جديدة ذات علامة تجارية مشتركة من فيزا، والتي تواصل عرض مكافآت بيتكوين للمشتريات التي تتم في متاجر التجزئة.

وفي حديثه إلى كوينتيليغراف، قال الرئيس التنفيذي لشركة فولد "ويل ريفز" أن فيزا ستوفر للشركة الدعم المالي وفريقًا مخصصًا لجلب بطاقة مكافآت استرداد النقود الجديدة من بيتكوين إلى السوق.

اكسب عملات بيتكوين دون إنفاقها

كما هو مذكور، يوفر تطبيق فولد حتى الآن للمستخدمين القدرة على إنفاق بيتكوين أو العملات الورقية في متاجر التجزئة الرئيسية مثل أمازون وأوبر وستاربكس، مما يتطلب منهم مزامنة حساباتهم إما مع بطاقة ائتمان موجودة أو محفظة لايتنينغ.

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وسيمكّن العرض الجديد باستخدام فيزا مستخدمي الشركة من استخدام خدمة متكاملة. وفي الوقت الذي يستكشف فيه العديد من اللاعبين الرئيسيين في الصناعة إمكانيات بطاقات الخصم المشفرة المختلفة، فإن ريفز يميز فولد على النحو التالي:

"البطاقات الأخرى التي أعلنت عنها البورصات الرئيسية [...] تتطلب منك إنفاق عملاتك المشفرة والقيام بأحداث خاضعة للضريبة. بينما تتيح لك بطاقتنا إنفاق الدولارات وكسب بيتكوين".

وأوضح ريفز أن كسب المكافآت المقومة بالبيتكوين لا يؤدي إلى حدث خاضع للضريبة "حيث لا يتم بيع بيتكوين". وستعمل البطاقة في أكثر من ١٠ ملايين تاجر حول العالم.