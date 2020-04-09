احتيال تداول بيتكوين يدعي إشراك الأمير هاري وميغان ماركل

تام شمس - الخميس 9 أبريل 2020 06:53 مساءً - ادعت عملية تداول بيتكوين (BTC) تورط دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري تشارلز ألبرت ديفيد وزوجته ميغان ماركل.

ووفقًا لتقرير صادر عن ذا ميرور في ٩ أبريل، ظهر الزوجان الملكيان في مقالة مزيفة من بي بي سي حيث أشادوا بمخطط تداول بيتكوين.

وادعت المقالة الإخبارية المزيفة أن الزوجين تحدثا خلال برنامج تلفزيوني عن "ثغرة في الثروة" يمكنها "تحويل أي شخص إلى مليونير في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر".

ووفقًا للمقال المزيف، ستلعب الخطة دورًا في نوايا الزوجين الحقيقية للغاية للتراجع ككبار أعضاء العائلة الملكية والاستقلال ماليًا. ويثني التقرير على عملية احتيال بيتكوين المعروفة عن تطور بيتكوين:

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"ما جعلنا ناجحين هو القفز إلى فرص جديدة بسرعة ودون تردد، وحاليًا، فإن مكسبنا الأول هو برنامج جديد للتداول التلقائي للعملات المشفرة يسمى بيتكوين إفولوشن. [...] إنها أكبر فرصة فردية رأيناها طوال حياتنا لبناء ثروة صغيرة سريعة. [...] ونحث الجميع على التحقق من ذلك قبل أن تغلقه البنوك."

أروع من أن يصدّق

تقود المقالة الضحايا المحتملين إلى موقع الاحتيال، الذي يحتوي على لافتة حمراء وساعة للعد التنازلي، محذرين من أن التسجيل سيغلق قريبًا بسبب ارتفاع الطلب. وحسبما يوضح ذا ميرور، فإن هذه استراتيجية تهدف إلى تحفيز المستثمرين المحتملين على الوقوع في عملية الاحتيال. وادعى الموقع أيضًا أن الأعضاء يكسبون عادةً ما لا يقل عن ١٣٠٠ دولار يوميًا أثناء العمل بمتوسط ​​٢٠ دقيقة في اليوم، مضيفًا: