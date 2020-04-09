كوين نتر تدعو مطوري العملات المشفرة لحماية الحريات في عصر كوفيد-١٩

تام شمس - الخميس 9 أبريل 2020 05:21 مساءً - ناشدت مجموعة كوين سنتر غير الربحية التي تدافع عن العملات المشفرة المجتمع لتطوير استجابات قائمة على التكنولوجيا لوباء كوفيد-١٩ الذي يحمي الحريات المدنية والخصوصية.

ففي منشور نُشر في ٨ أبريل، قام مدير الأبحاث بالمركز، بيتر فان فالكنبورغ، بدراسة الاقتراحات الأخيرة من مؤسسة زي كاش لبروتوكولات تتبع جهات الاتصال الخاصة، وكذلك التقدم مع المعرّفات اللامركزية بواسطة مايكروسوفت ريسرش.

وكتب فان فالكنبورغ: "من واجبنا كمجتمع من التقنيين أن نكون متيقظين لفرض تقنيات التتبع والهوية التي يمكن أن تعرض للخطر استقلاليتنا وخصوصيتنا على المدى الطويل".

مقاومة قيود الدولة

تحذر كوين سنتر من استجابة السلطات الصينية للوباء، التي تطلب بيانات عن مستخدمي ويتشات وتنسنت ووي باي من علي بابا لاستخدامها في تتبع جهات الاتصال في البلاد وجوازات الحصانة. ويزعم أن هذه التكنولوجيا نفسها تستخدم على قدم المساواة لمراقبة سلوك المواطنين والتضييق على حريات المعارضين.

وفي حين أن كوريا الجنوبية، مثل الصين، قد اعتمدت على تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الذي تديره الدولة وجمع البيانات وهو أمر إلزامي لجميع المواطنين، فقد استخدمت سنغافورة دليلًا مركزيًا للهواتف، حيث نفذت تقنية البلوتوث لتتبع الحركات في الوقت الفعلي.

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ويرسم فان فالكنبرغ خطًا صعبًا وسريعًا على ما يبدو بين المجتمعات المفتوحة في الغرب والأمثلة التي يقدمها في آسيا. لكن المبلغين عن المخالفات مثل إدوارد سنودن تدخلوا هذا الأسبوع للتحذير من زحف مراقبة ما بعد الوباء في الولايات المتحدة، والذي من المرجح أن يضاعف تجاوزات وكالات المخابرات الحالية طوال عام ٢٠١٠.

مناسبة للغرض

على عكس كل هذه الأساليب، يمكن لبروتوكولات بلوكتشين لتتبع جهات الاتصال اللامركزية والمجهولة أن تحمي الخصوصية والحريات ضد الحكومات أو الشركات.

مؤسسة زي كاش، التي تتعاون مع مشاريع مثل بروتوكول CEN (الذي بدأته CoEpi وCovid-Watch) و DP-٣T تدعو المجتمع إلى التطوير المشترك لبروتوكول مشترك مفتوح للحفاظ على خصوصية الاتصال يمكن استخدامه على مليارات من أجهزة المستخدمين.

وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون مخطط الهوية اللامركزية الذي يثبت الحصانة أكثر تعقيدًا بكثير من الأنظمة مثل بيتكوين ويمكن أن ينظر إلى المعرّفات اللامركزية كمخطط لأداة جواز السفر التي توفر تحكمًا مفيدًا للمستخدمين الفرديين.