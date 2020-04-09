بائع في سيلك رود يطلب الإفراج من السجن خوفا من تفشي كوفيد-١٩

تام شمس - الخميس 9 أبريل 2020 05:21 مساءً - يفكر قاضي المقاطعة الفيدرالية بالولايات المتحدة جيد راكوف في الإفراج مؤقتًا عن بائع للألعاب يبلغ من العمر ٦١ عامًا تحول إلى بائعفي سيلك رود وسط مخاوف من تفشي فيروس كوفيد-١٩ الوشيك المزعوم في سجن فيدرالي.

ووفقًا للقانون ٣٦٠ في ٨ أبريل، يقضي السجين، هيو هاني، حكمًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف بتهمة غسيل الأموال بسبب فشله في توضيح أين حصل على ١٩ مليون دولار في بيتكوين (BTC).

وبينما أعطى القاضي راكوف وقتًا إضافيًا لتقديم طلب الكفالة بعد جلسة ٨ أبريل، وصف الحركة من أجل الإفراج عن هاني الرحيمة بأنها "حجة لإطلاق سراح كل شخص" في المنشأة.

القاضي ينظر في طلب بائع سيلك رود للإفراج عنه

يؤكد مارتن كوهين، المحامي الذي يمثل هاني، أن موكله قد يواجه الموت المحتمل في السجن إذا لم يتم الإفراج عنه، مضيفًا أن هاني يريد قضاء مدة عقوبته بالكامل بعد أن تراجع التفشي.

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ويؤكد كوهين أنه تم اختبار سبعة فقط من بين ١٧٠٠ سجين في مركز احتجاز متروبوليتان الذي يقضي فيه موكله عقوبته لفيروس كوفيد-١٩ - وتم التأكد من إصابة ثلاثة منهم بالفيروس.

وقد انتقد مكتب المدعي العام في مانهاتن اقتراح الإفراج. حيث أكد المكتب أن القضاة الفيدراليين في نيويورك رفضوا الإفراج بكفالة عن السجناء الذين يعانون من حالات طبية كامنة - وهو ما لم يكن لدى هاني. .

باع البائع البالغ من العمر ٦١ عامًا الأوكسيكودون على سيلك رود وتوقف عن العمل في عام ٢٠١٢. وقد تم القبض عليه بعد فشله في توضيح كيف أصبح يمتلك ١٩ مليون دولار في بيتكوين وأقر بأنه مذنب. وعندما استقال من عمله في سيلك رود، كان مخزون العملات المشفرة الخاص بهاني يساوي ١٠٠٠٠ دولار فقط.