مشروع استضافة البيانات متعدد السلاسل يجمع بين الحوسبة وتكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة

تام شمس - الخميس 9 أبريل 2020 05:21 مساءً - أعلن مشروع بلوزيل (BLZ) لاستضافة البيانات اللامركزية عبر السلاسل عن إطلاق شبكته الرئيسية التي تهدف إلى الجمع بين مزايا الحوسبة المتطورة مع تقنية دفتر الأستاذ الموزعة (DLT).

وفقًا لإعلان تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم ٩ أبريل، ستستضيف بلوزيل اختبار إجهاد الشبكة المسمى "Swarm of Duty" والذي سيتم تحفيزه بقيمة ٣٠٠٠٠ دولار من التوكنات للمطورين وأصحاب التوكنات والمصدقين.

وتقول الشركة إن هذا الاختبار هو "الخطوة الأخيرة قبل إطلاق الشبكة الرئيسية لشركة بلوزيل" ويهدف إلى ضمان أن الشبكة يمكنها إدارة الاستخدام في العالم الحقيقي.

ويدعي فريق بلوزيل أن تقنيته تمكن التطبيقات اللامركزية (DApps) على أي بلوكتشين من تخزين بياناتها والوصول إليها بطريقة آمنة وموزعة. ووفقًا للإعلان، يمنع هذا اعتماد التطبيقات اللامركزية على البنية التحتية المركزية لتخزين البيانات التي يمكن أن تكون بمثابة نقطة فشل مركزية:

"يمكّن الانتقال إلى التخزين اللامركزي التطبيقات اللامركزية من توفير محتوى مقاوم للرقابة مع جعلها أكثر مرونة في الهجوم."

الجمع بين تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة والحوسبة المتقدمة

تقسم الشبكة عقدها إلى مجموعات تسميها أسرابًا يمكن أن تستند إلى الموقع الجغرافي أو الوظيفة أو حتى التطبيق. ويُقال أن هذا يسمح للشبكة بالاستمتاع ببعض مزايا النطاق الترددي وزمن الانتقال النموذجي لأنظمة الحوسبة المتطورة.

والحوسبة المتطورة عبارة عن مجموعة متنوعة من الحوسبة السحابية التي تحتوي على خوادم منتشرة في جميع أنحاء العالم من أجل ربط المستخدمين بالخوادم القريبة منهم بدلًا من خادم مركزي واحد. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بلوزيل والمؤسس المشارك بافل باينز:

"السرب عبارة عن مجموعة من العقد تعمل جميعها معًا من أجل التوافق. [وهذا يعني] أننا لا نحتاج إلى إجماع على مستوى النظام. لذا يمكننا أن نحصل على سرب يقوم بالتحقق من صحة آسيا. لنفترض أن هناك ٣٠ عقدة في ذلك السرب. ولنفترض أن حركة المرور تتراكم ونقرر "لنحصل على سرب لليابان فقط". يمكننا إطلاق ذلك بسهولة. [...] الميزة التي نحصل عليها هي ضمان سرعات عالية للمعاملات وقابلية التوسع." Advertisements

وقال باينز لكوينتيليغراف إنه يعتقد أن هذا النهج يؤدي إلى مزايا على المنافسين مثل نظام ملفات إنتر بلانيتاري:

"مع تمكن أفراد الجمهور من تشغيل عقد النسخ المتماثلة التي يمكن أن تخدم طلبات خدمة بلوزيل، يمكن تلبية جميع مزايا الحوسبة المتطورة. وفي الواقع، مع نجاح نظام بلوزيل للعملات المشفرة والاقتصاد، ستتمكن بلوزيل من تقريب الحوسبة المتطورة من المستهلك أكثر مما يستطيع أي نظام حوسبة تقليدي."

قاعدة بيانات كوزموس

تشير بلوزيل إلى أن تحديث محرك التوافق الأخير جعلها أول قاعدة بيانات تستخدم نظام كوزموس (ATOM) المشترك بين بلوكتشين وبروتوكول إجماع تيندرمينت الخاص به. أخبر باينز كوينتيليغراف أن استخدام هذه التكنولوجيا يجلب مزايا قابلية التوسع للشبكة، ودعم إثبات الحصة (PoS) والتشغيل البيني مع سلاسل بلوكتشين الأخرى.

وأوضح باينز أن الحوافز الاقتصادية المشفرة تضمن توفر البيانات؛ يدفع العملاء رسوم المعاملات عند الاستفادة من تخزين البيانات وإجراء تغييرات على البيانات، ويحفز المصدقين لإجراء صيانة الشبكة:

"يحتاج [المصادقون] إلى تكديس التوكنات للمشاركة وإذا لم يستوفوا المعايير، يتم فصلهم وفقدان حصتهم. وهذا يجعل الحلقة مستمرة. [...] يمكن للمدققين كسب BLZ مقابل حسن سلوكهم بينما يمكن إزالة التوكنات بسبب السلوك السيئ. أيضًا، يمكن لحاملي BLZ أن يختاروا أن يكونوا مندوبين."

علاقة بلوكتشين بتخزين البيانات

إن موثوقية بلوكتشين ومقاومة الرقابة هي قيم يحاول الكثيرون نقلها إلى صناعات أخرى. وحسيما ذكر كوينتيليغراف في تحليل حالة استخدام يناير، إحدى هذه الصناعة هي مساحة تخزين البيانات حيث يحاول البعض إنشاء حلول يمكنها حفظ البيانات أثناء الاستفادة من ميزات تقنية بلوكتشين.

ومع ذلك، توفر العديد من حلول تخزين البيانات التي تدعم تقنية بلوكتشين الأمان ولكنها تترك البيانات شفافة وفي متناول أي شخص.