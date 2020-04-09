شركة بلوكتشين للألعاب "أنيموكا" تنشئ مركز تداول خاص للمساهمين

تام شمس - الخميس 9 أبريل 2020 02:54 مساءً - بعد إزالتها من البورصة الأسترالية للأوراق المالية (ASX) في الشهر الماضي، انخرطت شركة أنيموكا براندز الناشئة في مجال ألعاب البلوكشين في سوق عبر الإنترنت لمواصلة التداولات الخاصة للأسهم في الشركة.

وقد قامت أنيموكا براندز - الشركة الأم لتي إس بي غيمينغ - بترك بصمتها على مساحة ألعاب بلوكتشين في السنوات الأخيرة من خلال التعاون مع شركات ذات أسماء كبيرة مثل الشركة وراء تتريس "أتاري" وتوقيع اتفاقية ترخيص عالمية مع فورميولا ١.

وفي ٩ أبريل، أصدرت أنيموكا تفاصيل عن مشاركتها مع PrimaryMarkets، وهي سوق إلكترونية مقرها أستراليا لتداول الأوراق المالية والاستثمارات غير المدرجة.

وبحلول الربع الثاني من عام ٢٠٢٠، سيكون بإمكان المساهمين الحاليين والمشترين المحترفين والمؤسسات المحتملين التسجيل لدى مركز التداول الخاص عبر الإنترنت المنشأ حديثًا وتقديم عروضهم للمطابقة بطريقة سرية.

Advertisements

ASX تشير إلى مخاوف بشأن مشاركة أنيموكا في الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة

في ٩ مارس، قامت ASX بإزالة أنيموكا بعد الإعراب عن مخاوفها في ديسمبر الماضي بشأن ما يعتقد أنه خرق لقواعد الإدراج الخاصة بها. وشملت هذه "مشاركة أنيموكا في الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة"، بالإضافة إلى عناصر الحوكمة واستخدام الشركة الكبير للاتفاقيات البسيطة للأسهم المستقبلية (SAFE) - الصادرة عن الشركات التابعة.

وعلى الرغم من رد أنيموكا على ASX في فبراير، استمرت البورصة في إزالة الشركة الشهر الماضي.

ومع وجود مرافق تداول ثانوية لأنيموكا في مركز التداول الجديد، تقول أنيموكا أنها تبذل جهودًا في الوقت نفسه لمتابعة فرص الإدراج الأخرى.

وعلى الرغم من تحركها لإزالة شركة ألعاب بلوكتشين، فإن ASX تتابع تطوير تطبيق بلوكتشين الخاص بها منذ أواخر عام ٢٠١٧ من خلال تطوير البنية التحتية التي ستحل محل نظامها الحالي لمعالجة معاملات الأسهم بنظام جديد يعتمد على التكنولوجيا.