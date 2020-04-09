بيتكوين لا تهتم لأن الدين الأمريكي يصل إلى ٢٤ تريليون دولار لا يمكن فهمه

تام شمس - الخميس 9 أبريل 2020 02:54 مساءً - تجاوز الدين الوطني للولايات المتحدة ٢٤ تريليون دولار لأول مرة في التاريخ حيث تضيف رئاسة دونالد ترامب ٤ تريليونات دولار في أربع سنوات.

وفقًا لأرقام من مراقبة الموارد عبر الإنترنت تريدينغ إيكونوميكس، يبلغ العدد الآن ٢٤,٠١٨ تريليون دولار اعتبارًا من ٩ أبريل. والمبلغ يساوي ٧٢٨٨٨ دولارًا لكل مواطن أمريكي، أو ١٩٣٨٠٥ دولارًا لكل دافع ضرائب.

الأثر الضخم للولايات المتحدة

يأتي حجم الدين القومي غير المفهوم تقريبًا بعد أسابيع من بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي برنامجًا غير مسبوق لطباعة الأموال.

فمن خلال توفير ٦ تريليون دولار من السيولة، قاد الاحتياطي الفيدرالي الاستجابات للتأثير المالي لأزمة فيروس كورونا، والتي بدورها من المتوقع أن تجعل البطالة الأمريكية تصل إلى ١٣٪.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، على نطاق واسع، فإن ٦ تريليون دولار وحده هو نفس الناتج المحلي الإجمالي بأكمله، أو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في عام ١٩٩٠.

الدين الوطني الأمريكي من عام ١٩٤٢ حتى الآن. المصدر: اقتصاديات التداول

في تناقض صارخ مع تدهور صحة الاقتصاد الورقي، تمكنت بيتكوين (BTC) من تجاوز العاصفة دون أي خطة إنقاذ من الحكومة. وفي وقت كتابة المقالة، ارتفع تداول بيتكوين مقابل الدولار بنسبة ٢,١٪ مقابل بداية عام ٢٠٢٠، عند ٧٣٥٠ دولارًا.

Advertisements

وبالمقارنة، على سبيل المثال، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ بنسبة ١٤,٩٪ حتى الآن، في حين هبط نفط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة ٥٨٪ تقريبًا.

ووفقًا لبيانات من جي بي مورغان نقلتها بلومبرغ، يمكن أن يكلف كوفيد-٢٠١٩ العالم ما مجموعه ٥,٥ تريليونات دولار في الناتج المفقود.

شيف: ترامب "يستنزف الأمة"

في التعليق على جبل الديون، في غضون ذلك، أظهر مناصر الذهب بيتر شيف وحدة نادرة مع مؤيدي بيتكوين في الإشارة إلى الوتيرة الخطيرة التي كان ترامب يضخمها.

حيث كتب على تويتر يوم الخميس "سيضيف المزيد من الديون خلال ٤ سنوات مما فعله بوش في ٨ سنوات."

"إذا أعيد انتخابه، فإنه سيضيف المزيد من الديون في ٨ سنوات أكثر من بوش وأوباما في ١٦ عامًا. فبدلًا من تجفيف المستنقع، فإنه يستنزف الأمة."

كما حذر ماكس كيزر، مضيف التليفزيون المؤيد لبيتكوين الأسبوع الماضي، من أن "المستنقع" يؤدي بالفعل إلى نزوح جماعي للذهب وأزمة مرتبطة به في أسواق الذهب. وفي هذه الأثناء، في نهاية هذا الأسبوع، أشار إلى أنه من غير المسؤول بيع بيتكوين لما أسماه "كوبونات الديون الورقية" - أو الأوراق النقدية الورقية.

كما شهدت بيتكوين دعمًا جديدًا من روبرت كيوساكي، مؤلف الكتاب الشهير، "Rich Dad, Poor Dad"، الذي جادل هذا الأسبوع بأن استخدامها يسمح بالإقامة "خارج نظام" للنقود الورقية.