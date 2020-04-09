التمويل اللامركزي يدفع نمو حجم التطبيقات اللامركزية وسط ٧٥٪ من الانهيار في نشاط الكازينو

تام شمس - الخميس 9 أبريل 2020 12:53 مساءً - نشرت شركة تحليل العملات الرقمية DappReview تقريرها الفصلي لفحص أحجام المعاملات للتطبيقات اللامركزية في ٨ أبريل.

وقد وجد التقرير زيادة كبيرة في إجمالي نشاط التطبيقات اللامركزية خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بالربع الأول من عام ٢٠١٩، على الرغم من انخفاض عدد المشاريع الجديدة والمستخدمين.

حجم التمويل اللامركزي ربع السنوي يتضاعف تقريبًا على أساس سنوي

في حين ارتفع نشاط التطبيقات اللامركزية الفصلي القائم على إيثريوم بنسبة ٦٥٠٪ تقريبًا على أساس سنوي، شهد كل من التطبيقات اللامركزية التي تعتمد على إيوس و ترون انخفاضًا في الحجم مقارنة بالربع الأول من عام ٢٠١٩.

وتشير DappReview إلى ٧,٩ مليارات دولار من حجم التطبيقات اللامركزية الذي تم اكتشافه عبر ١٣ شبكة بلوكتشين في الربع الأول من عام ٢٠٢٠ - بزيادة ٨٢ ٪ على أساس سنوي. وتمثل البروتوكولات المستندة إلى إيثريوم و ترون و إيوس ٩٩,١٪ من إجمالي الحجم.





كما يسرد التقرير الألعاب والبورصات والكازينوهات كأهم ثلاثة قطاعات لنشاط التطبيقات اللامركزية. ومع ذلك، شهدت الكازينوهات انخفاضًا في الحجم بنسبة ٦٤,٦٪ منذ أن ضمت صناعة التطبيقات اللامركزية الأكثر هيمنة خلال الربع الأول من عام ٢٠١٩.

النشاط يتوحد حول التطبيقات اللامركزية الرائدة

على الرغم من نمو إجمالي الحجم، انخفض عدد التطبيقات اللامركزية الجديدة التي سيتم إطلاقها في هذا الربع بنسبة ٦٠٪ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. كما انخفض عدد العناوين النشطة التي تتفاعل مع البروتوكولات بنسبة ٢٢٪.

وتشير الزيادة في الحجم على الرغم من عدد المستخدمين الجدد والمشاريع التي تم إطلاقها إلى توحيد النشاط حول مشاريع التمويل اللامركزية الرائدة.

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ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن الحجم القياسي وسط هبوط ١٢-١٣ مارس العنيف ساهم أيضًا في النمو الفصلي في حجم التطبيقات اللامركزية.

التمويل اللامركزي يقود نمو التطبيقات اللامركزية على إيثريوم

كانت الشعبية المتزايدة لبروتوكولات التمويل اللامركزي الرائدة المستندة إلى إيثريوم هي القوة الأساسية التي دفعت نمو التطبيقات اللامركزية على إيثريوم بنسبة ٦٥٠٪.

ومن بين المعاملات التي تبلغ قيمتها ٥,٦٤ مليار دولار والتي تحدث على إيثريوم في الربع الأول من عام ٢٠٢٠، تقدر DappReview أنه يمكن عزو ٨٤٪ إلى نشاط ERC-٢٠.

وتمثل التمويل اللامركزي أكبر حصة من حجم إيثريوم التطبيقات اللامركزية، تليها بروتوكولات "المخاطر" مثل مخططات الاحتيال والألعاب.

​​نشاط التطبيقات اللامركزية عن إيوس وترون ينخفض

على الرغم من النمو الهائل في حجم التطبيقات اللامركزية للبروتوكولات المستندة إلى إيثريوم، شهد كل من إيوس وترون انخفاضًا في النشاط الفصلي وسط انخفاض بنسبة ٧٥٪ تقريبًا في معاملات الكازينو.

حيث انخفض حجم إيوس في الربع الأول بنسبة ١١,٦٧٪ إلى ١,٧٤ مليار دولار وسط انخفاض بنحو ٩٠٪ في متوسط ​​نشاط العنوان اليومي من ٨٥٠٠٠ إلى ١١٠٠٠. ومع ذلك، شهدت إيوس نموًا بنسبة ٢٢٥٪ في معاملات الصرف.

كما انخفض إجمالي نشاط التطبيقات اللامركزية بنسبة ٧٤٪ من ١,٥٧ دولارًا في الربع الأول من ٢٠١٩ إلى ٤١١ مليون دولار في الربع الأخير. وكان ٩٢٪ من نشاط التطبيقات اللامركزية القائم على ترون هو حجم الكازينو.