هل يبتكر موقع ريديت نظامًا للمكافأة يعتمد على تقنية بلوكتشين؟

تام شمس - الخميس 9 أبريل 2020 11:53 صباحاً - يمكن أن يكون ريديت على وشك تطبيق نظام نقاط جديد قائم على بلوكتشين على تطبيقه، إذا كان تسجيل الشاشة المنشور في الصفحة الفرعية لريديت للعملات المشفرة اليوم صادقًا.

حيث نشر مستخدم ريديت MagoCrypto الفيديو، وهو عبارة عن دليل بناء جديد لتطبيق ريديت يعرض ميزة مع ذكر نقاط المجتمع. وعند الخوض في الأسئلة الشائعة لميزة المحفظة، يبدو أن هناك صفحات حول التوزيع والمحفظة والنسخ الاحتياطي والاسترداد وعلى بلوكتشين.

لقطة شاشة للفيديو. المصدر: ريديت

يشير الفيديو، الذي لم يتم التحقق من صحته حت الآن، إلى أن ريديت قد يكون قد جرب استخدام بلوكتشين أو عملة مشفرة مرتبطة بالمشاركات المجزية.

أنظمة النقاط السابقة

قبل عام تقريبًا، جرب ريديت مبادرة "نقاط المجتمع" التي شهدت مكافأة المستخدمين في نقاط المجتمع على مشاركتهم على المنصة. وقد تم تشغيل الميزة لأول مرة على مجتمع r/ethtrader على ريديت، يليه مجتمع ستيلر.

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وعلى الرغم من أن عمليات التشغيل الأولية حصلت على دعم من المجتمع، إلا أن هذا الفيديو الأخير يظهر العديد من المستخدمين الذين يترددون في دمج بلوكتشين من أجل استخدام الكلمة الطنانة. بينما يشعر المستخدمون الآخرون بالفضول لمعرفة أي بلوكتشين سيتم استخدامه أو إذا كان ريديت سيطور نفسه. والسؤال الأساسي الذي يتخلل الموضوع بأكمله هو "لماذا بلوكتشين؟"

حيث يسأل أحد أهم التعليقات ببساطة، "أي بلوكتشين؟"، والتي رد عليها العديد من المستخدمين، "إيثريوم"، على الرغم من أنه لا يمكن لأي منها تقديم أي دليل لدعم الادعاءات.

ويمكن أن يكون النظام البيئي القائم على بلوكتشين على ريديت خطوة كبيرة نحو التبني السائد. ففي فبراير ٢٠٢٠، قام أكثر من ١,٣ مليار زائر فريد بفتح موقع ريديت.كوم، حيث تم الإبلاغ عن ٤٣٠ مليون مستخدم نشط خلال ديسمبر ٢٠١٩.

ووفقًا لكومسكور، يعتبر ٣٨٪ من مستخدمي ريديت أنفسهم من عشاق التكنولوجيا. إذ تضم صفحة ريديت الفرعية لبيتكوين أكثر من ١,٤ مليون عضو، مع امتلاك صفحة العملات المشفرة لمليون عضو.

ويمكن لقراء ريديت بالفعل مكافأة المنشورات باستخدام بيزك أتنشن كوين (BAT) من خلال متصفح بريف، على الرغم من أن هذه الوظيفة بدأت بالكامل من قبل فريق بريف. كذلك فإن منصة تويتش، وهي منصة الوسائط الاجتماعية الشبيهة بتويتر الخاصة ببيتكوين إس في، وهايف، وهو ناتج الانقسام الكلي لميزة بلوكتشين الأصلية في ستيم تتميز بوظائف مكافأة في مجتمعاتها.