تام شمس - الأربعاء 8 أبريل 2020 10:52 صباحاً - استحوذت شركة التمويل الاجتماعي - سوفي - التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها والمؤيدة للعملات المشفرة - على منصة الدفع الرقمية غاليليو.
ففي بيان صحفي بتاريخ ٧ أبريل، أعلنت سوفي أنها وقعت اتفاقية لدفع ١,٢ مليار دولار لشركة غاليليو فاينانشيال تكنولوجيز. ووفقًا لتقرير سي إن بي سي، ستتكون الدفعة من ٧٥ مليون دولار نقدًا، و٨٧٥ مليون دولار في المخزون، و٢٥٠ مليون دولار في دين تمويل البائع.
وقد تحدث أنتوني نوتو الرئيس التنفيذي لشركة سوفي عن الكيفية التي ستساعد بها الشراكة في السوق المالية الحالية:
"بالتعاون مع غاليليو، سنشارك في البناء على نقاط القوة لشركاتنا لدفع المزيد من الابتكار التكنولوجي المالي، وجعل هذه المنتجات والخدمات متاحة للشركاء الحاليين والمستقبليين".
Advertisements
وقد شهدت الشركة المالية طلبًا متزايدًا منذ أن أطلقت تداول العملات الرقمية بدون رسوم على منصتها سوفي إنفست في سبتمبر ٢٠١٩.
ماذا تعني الشراكة لسوفي
بالإضافة إلى تركيزها على التكنولوجيا المالية، تعتزم الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا استخدام الاستحواذ على غاليليو "لتوسيع مدى وصول منتجاتها إلى شركاء غاليليو الآخرين في الولايات المتحدة والأسواق الدولية، مع تقديم التنوع والتوسع للبنية التحتية الحالية لسوفي."
وسوف يكون لدى سوفي الكثير للقيام به لعام ٢٠٢٠. فبسبب إغلاق البنوك المادي أثناء الوباء، يلجأ المزيد من المستثمرين والأفراد إلى حلول رقمية مثل تلك التي تقدمها الشركة المالية. حيث قال نوتو:
"إنه الوقت المناسب للقيام بشيء من هذا القبيل - نحن على وشك التحول إلى الرقمية من التمويل المادي. وسنقدم الخدمات للناس في هذه البيئة وستزداد الحاجة إلى الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول".
كانت هذه تفاصيل خبر صوفي تستحوذ على معالج الدفع غاليليو في صفقةٍ بقيمة ١,٢ مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.