 منصة بيتكوين إس في الاجتماعية "تويتش" تبسّط المدفوعات المباشرة

تام شمس - الأربعاء 8 أبريل 2020 08:52 صباحاً - أطلقت منصة بيتكوين إس في الاجتماعية تويتش ميزة لتبسيط المدفوعات من نظير إلى نظير (P٢P).

وتويتش هي عبارة عن منصة لوسائل التواصل الاجتماعي تشبه تويتر حيث يجب على المستخدمين إجراء مدفوعات صغيرة لنشر المحتوى والتفاعل معه على المنصة. حيث يُدفع لمنشئي المحتوى مباشرة مقابل أنشطتهم من خلال نظام مشاركة الأرباح بناءً على الإعجابات والمشاركات. والمنصة حاليًا في إصدار تجريبي خاص.

ميزة المدفوعات بنمط سطر الأوامر

أطلق تويتش ميزة تمكّن المستخدمين من إرسال بيتكوين إس في إلى بعضهم البعض من خلال إدخال سطر الأوامر "/دفع" وعلامة المستخدم والقيمة الدولارية للتحويل في التطبيق.

كما أن مدفوعات تويتش متسلسلة، مما يسمح بالتحقق من صحة التحويلات علنًا. كذلك فإن الإشارة إلى المستخدمين على المنصة الاجتماعية تدفع لهم أيضًا ٠,٠٠١ دولارًا في العملات المشفرة.

وإلى جانب ميزة الدفع الجديدة، نفذت تويتش "قراءة واجهة برمجة التطبيقات" لمجموعة أدوات تطوير البرامج (SDK) الخاصة بالمنصة الاجتماعية على غيتهاب. وتتيح الوظيفة للمطورين إنشاء عملاء تويتش مخصصين يمكنهم تصفية المحتوى حسب موضوع معين.

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كما قدمت المنصة أيضًا "بحثًا متقدمًا"، ومع ذلك، يجب على المستخدمين دفع دولار واحد لفتح الميزة.

تتم كتابة بيانات تويتش إلى بيتكوين إس في

تدعي تويتش أنها تقدم للمستخدمين التحكم الكامل في بياناتهم ومحتواهم على المنصة من خلال كتابتها إلى منصة بيتكوين إس في. وقد وصف الرئيس التنفيذي ومؤسس تويتش، جوش بيتي، المنصة بأنها "واجهة لنشر وعرض المعلومات على بيتكوين [إس في]".

حيث ادعى بيتي أن المنصة تساعد على مكافحة الأخبار المزيفة من خلال تثبيط انتشار الروبوتات على منصة وسائل التواصل الاجتماعي. ويكلف النشر إلى بلوكتشين بيتكوين إس في ٠,٠٢ دولار.

ويبدو أن المنصة تمثل خطوة على طول الطريق إلى رؤية كبير علماء إن تشين "كريغ رايت" لميتانيت، وهي نسخة مدعومة من بلوكتشين من الإنترنت حيث يتم تسجيل جميع الأنشطة على السلسلة.