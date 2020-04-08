مقاتل ببطولة القتال النهائي يغير اسم تويتر للترويج لتنصيف بيتكوين

تام شمس - الأربعاء 8 أبريل 2020 06:52 صباحاً - بينما تستعد بيتكوين (BTC) للخضوع لتنصيف مكافأة الكتلة في الشهر المقبل، تقوم شخصية بارزة واحدة على الأقل في عالم الرياضة بدورها للترويج للحدث.

إذ قام بن أسكرين، المقاتل السابق في بطولة القتال النهائي (UFC) والمعروف بمناصرته لبيتكوين، بتغيير اسم العرض في حسابه على تويتر إلى "Bitcoin Halving May 13 (تنصيف بيتكوين ١٣ مايو)". أسكرين لديه أكثر من ٣١١٠٠٠ متابع.

المصدر: تويتر

يشير الاسم والتاريخ إلى حدث التنصيف الرسمي الذي يحدث خلال ما يزيد قليلًا عن ٣٦ يومًا. فعندما يصل إجمالي الكتل في شبكة بيتكوين إلى ٦٣٠٠٠٠، سيقلل "التنصيف" من مكافأة الكتلة من ١٢,٥ بيتكوين إلى ٦,٢٥ بيتكوين.

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أسكرين يدعم بيتكوين ولايتكوين

حسبما ذكر كوينتيليغراف، مقاتل فنون القتال المختلطة (MMA) معجب بالأصول الرقمية. فقد قام أسكرين بترويج العملات المشفرة على حسابه على تويتر في أكثر من مناسبة، مشيرًا إلى أنه "اشترى للتو المزيد من بيتكوين".

كما تلقى مقاتل بطولة القتال النهائي السابقة أموال مقابل الترويج للايتكوين (LTC). وفي يناير ٢٠١٩، كشف أسكرين أنه حصل على رعاية مؤسسة لايتكوين لبطولة القتال النهائي ٢٣٥. ونشر لاحقًا صورًا على حسابه على إنستغرام يرتدي قميصًا يحمل علامة لايتكوين.

شراكات بطولة القتال النهائي مع شركات العملات المشفرة

يقدر عدد الأشخاص الذين يشاهدون أحداث بطولة القتال النهائي بحوالي خمسة ملايين شخص، وقد شاركت الرابطة مؤخرًا مع دابر لابز، وهي الشركة التي تقف وراء لعبة بلوكتشين كريبتوكيتيز، لإطلاق مقتنيات رقمية تحمل علامة بطولة القتال النهائي. وتعود العلاقة بين بطولة القتال النهائي والعملات المشفرة إلى عندما أصبح جون فيتش أول مقاتل MMA يتلقي أمواله في بيتكوين في عام ٢٠١٥.

ومع ذلك، مثل العديد من الشركات الأخرى التي تواجه قيودًا على السفر ونصحت بعدم التجمع في مجموعات كبيرة، أغلقت بطولة القتال النهائي العديد من الأحداث في ضوء جائحة كوفيد-١٩.