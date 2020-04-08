جاك دورسي يتبرع بنسبة ٢٨٪ من ثروته للإغاثة من جائحة كوفيد-١٩ العالمية

تام شمس - الأربعاء 8 أبريل 2020 03:53 صباحاً - بدأ الرئيس التنفيذي لشركة تويتر ومؤسس سكوير "جاك دورسي" صندوقًا جديدًا يسمى ستارت سمول LLC، يهدف إلى محاربة جائحة كوفيد-١٩. وهو يخصص للصندوق مليار دولار، أي ما يقرب من ٢٨٪ من ثروته. وقد شارك الأخبار عبر تويتر:

المصدر: تويتر

وستركز جهود الصندوق في البداية على مكافحة الوباء العالمي الذي يسيطر حاليًا على دورة الأخبار، ولكنها ستتحول في نهاية المطاف إلى توفير الأموال لصحة الفتيات والتعليم ومبادرات الدخل الأساسي الشامل (UBI). دورسي يضع أمواله حقًا في مكانها عندما يتعلق الأمر باتخاذ إجراءات لتحسين العالم:

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"أعتقد أنها تمثل أفضل الحلول طويلة الأمد للمشكلات الوجودية التي تواجه العالم. والدخل الأساسي الشامل هي فكرة رائعة تحتاج إلى تجريب. صحة الفتيات وتعليمهن أمر بالغ الأهمية لتحقيق التوازن".

وهو يعد بأن كل التمويل سيكون شفافًا، ويلاحظ أيضًا:

"إن تأثير هذه الأموال يجب أن يفيد كلا الشركتين على المدى الطويل لأنه يساعد الناس الذين نريد خدمتهم."

دورسي هو أحد داعمي بيتكوين المعروفين. وقد اقترح مؤخرًا أنه يجب استخدام كاش آب من سكوير لتوزيع حزمة التحفيز الأمريكية. وفي الوقت نفسه، لا تزال بيتكوين واحدة من عدد قليل من مولدات الإيرادات القوية لكاش آب في مواجهة الأزمة.