تنصيف بيتكوين كاش خلال أقل من ١٦ ساعة، تتبعها بيتكوين إس في

تام شمس - الأربعاء 8 أبريل 2020 02:55 صباحاً - ستكمل بيتكوين كاش (BCH) تنصيف المكافأة الخاصة بها خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة، مع متابعة بيتكوين ساتوشي فيجن (SV) بعد فترة وجيزة.

واحدة من أكثر الانقسامات الكلية لبيتكوين المثيرة للجدل، بيتكوين كاش، سوف تنخفض إلى النصف في حوالي ١٦ ساعة اعتبارًا من وقت كتاب المقالة، مما يقلل من مكافأة الكتلة من ١٢,٥ بيتكوين كاش إلى ٦,٢٥.

الانقسامات الكلية لبيتكوين تتبع خط العملة الأصلي

نتيجة لخلافات المجتمع، انقسمت سلسلة بيتكوين في عام ٢٠١٧، وشكلت عملتين - بيتكوين وبيتكوين كاش. وبالتالي، تأتي بيتكوين كاش مع نفس الحد الأقصى لتوريد العملات ومكافأة التعدين مثل الشركة الأم، بيتكوين.

وبعد التنصيف، ستدفع شبكة بيتكوين كاش للقائمين بالتعدين مكافأة كتلة قدرها ٦,٢٥ بيتكوين كاش بدلًا من ١٢,٥. ويأتي التنصيف الأول لبيتكوين كاش قبل شهر واحد تقريبًا من حدث الانكماش في بيتكوين.

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بيتكوين ساتوشي فيجن تنخفض أيضًا

في غضون ما يزيد قليلًا عن يومين، سيكمل ناتج انقسام كلي لبيتكوين آخر حدث التنصيف. حيث ستنخفض مكافأة كتلة بيتكوين إس في إلى النصف، وصولًا إلى ٦,٢٥ بيتكوين إس في لكل كتلة، في غضون يومين وتسع ساعات تقريبًا.

بعد أكثر من عام، انقسمت بيتكوين كاش وسط مزيد من النزاعات، مما أدى إلى بيتكوين كاش وبيتكوين إس في، مع انفصال روجر فير وكريغ رايت.

وقد ارتفعت بيتكوين كاش من ٢١٣ دولارًا في ١ أبريل، إلى السعر الحالي بقيمة ٢٥٧ دولارًا، بينما ارتفعت بيتكوين إس في من ١٦٠ دولارًا إلى ١٨٨ دولارًا في نفس الإطار الزمني. وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر بيتكوين من ٦١٨٠ دولارًا إلى ٧٢٩٠ دولارًا.

وقد أظهر تقرير منفصل من وقت سابق اليوم أن ما يقرب من ٦ ملايين بيتكوين كاش لم تتحرك منذ الانقسام الكلي الأساسي للأصل لعام ٢٠١٧ من بيتكوين.