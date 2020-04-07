البيتكوين يرتفع بنسبة 3% عن ستاندرد آند بورز 500 من الانهيار الأخير

شهد كل من البيتكوين وأسواق الأوراق المالية الأمريكية انتعاشًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الماضيين ، ولكن العملة المشفرة هي التي أخذت زمام المبادرة.

سجل Bitcoin البيتكوين أعلى مستوى له في الأسبوع عند 7459 دولارًا في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، مما يعني أن العملة المشفرة ارتفعت بنسبة 4.2 في المائة عن سعر الافتتاح السنوي البالغ 7160 دولارًا. ومنذ ذلك الحين ، تراجعت الأسعار قليلاً ، مما جعل مكاسب العام حتى تاريخه حوالي 3.2 في المائة.

وفي الوقت نفسه ، ما زالت أسواق الأسهم الأمريكية تتداول في المنطقة الحمراء على أساس سنوي منذ بداية العام. انتعش مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، وهو مؤشر الأسهم في وول ستريت ، ارتفاعًا قويًا بنسبة 21.5 في المائة من أدنى مستوياته بالقرب من 2190 دولارًا التي تم الوصول إليها في 23 مارس ، ولكن مع ذلك ما زال منخفضًا بنسبة 17.5 في المائة لهذا العام.

وارتفع الذهب ، وهو أحد الملاذات الكلاسيكية ، بنحو 2 في المائة حتى الآن منذ 1 يناير.

في وقت نشر هذا المقال ، يتغير تداول البيتكوين بالقرب من 7370 دولارًا، بارتفاع حوالي 90 في المائة عن المستوى المنخفض البالغ 3887 دولارًا الذي تمت ملاحظته في 13 مارس ، وفقًا لمؤشر أسعار العملات المشفرة.

نظرًا لأن البيتكوين يبدو أنه يتحرك جنبًا إلى جنب مع أسواق الأسهم ، فما الذي يقف وراء الأداء المتفوق للبيتكوين على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على الأساس السنوي؟

يدعم المستثمرون البيتكوين و العملات المشفرة على الارتفاع

قد يكتسب البيتكوين Bitcoin ارتفاعًا ملحوظا لأن السوق يسيطر عليه الآن مستثمرون على المدى الطويل يؤمنون بأن العملة المشفرة تحوط ضد الإكراه الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

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كان الانخفاض السريع في عملة البيتكوين Bitcoin من 8000 دولار إلى 3867 دولار الذي شوهد في 12 مارس و 13 مارس مدفوعًا بشكل أساسي بالتصفيات الطويلة من قبل المؤسسات وتجار الماكرو.

أدت عمليات البيع التي تقودها جائحة كورونا في أسواق الأسهم إلى اندفاع عالمي نحو للنقود ، مما أدى إلى دفع تجار الماكرو ببيع الذهب و الانتقال إلى البيتكوين.

تشير بيانات سوق المشتقات إلى أن المؤسسات أخذت استراحة من أسواق التشفير في مارس. انخفضت الفائدة المفتوحة أو العقود المفتوحة في العقود الآجلة المدرجة في البورصات العالمية من 4 مليارات دولار في 11 مارس إلى 2 مليار دولار في 14 مارس ، وفقًا لبيانات من شركة الأبحاث Skew.

من المتوقع أن تحافظ العملة المشفرة على مسارها الصعودي وتتحدى الارتفاع البالغ 8000 دولار الذي شوهد قبل البيع في 12 مارس.

ومع ذلك، العملة المشفرة لا تزال على أرضية غير مؤكدة ويمكن أن تنزلق إلى ما دون 7000 دولار. يمكن رؤية التراجع إذا أثبتت المقاومة الرئيسية بالقرب من 7480 دولارًا أنه من الصعب اختراقها.