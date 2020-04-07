كارغوسمارت وتسلا وكوسكو تجرّب تكنولوجيا بلوكتشين في عملية تحرير البضائع

تام شمس - الثلاثاء 7 أبريل 2020 02:58 مساءً - يهدف كارغوسمارت، وهو الجناح البرمجي لخط حاويات أورينت أوفرسيز الذي يتخذ من هونغ كونغ مقرًا له، إلى تحويل عملية تحرير البضائع باستخدام تطبيق بلوكتشين الجديد.

ووفقًا لتقرير نشرته سبلاش ٢٤٧ يوم ٧ أبريل، دخلت كارغوسمارت في شراكة مع كوسكو ومجموعة شنغهاي إنترناشونال بورت غروب (SIPG) وشركة المركبات الكهربائية والطاقة النظيفة تسلا لإجراء مشروع تجريبي للتطبيق.

رقمنة صناعة الشحن

عمليات التوثيق التقليدية لصناعة النقل البحري مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا، مما يجعل الصناعة بأكملها أقل كفاءة. وتقوم كارغوسمارت بإجراء الأبحاث والتطوير لتطبيقها لتقليل خطوات التحقق من المرسل إليه ووكيل الشحن.

حيث تهدف الشركة إلى رقمنة عملية التوثيق وتقليل الوقت الإجمالي لالتقاط البضائع من محطات الشحن وبالتالي تقليل أوقات التسليم.

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وبالحديث عن الكيفية التي سيساعد بها تطبيقهم القائم على بلوكتشين صناعة الشحن على مستوى العالم، صرحت كارغو سمارت:

"سيعمل التطبيق بلا شك على تسريع رقمنة عمليات صناعة الشحن وزيادة تحسين سلاسل التوريد العالمية المجهدة حاليًا."

خطط للمستقبل

في ديسمبر ٢٠١٩، تمكنت تسلا من تسريع عملية استلام البضائع بمساعدة كوسكو وSIPG لتبسيط عمليتها على منصة كارغوسمارت. ومنذ ذلك الحين، أضافت الشركة المزيد من الميزات إلى تطبيقها بحيث يمكنها الآن "عرض بوابة محملة، وتاريخ المواعيد، وإطلاق المحطة، مما يمكّن الشاحنين من رؤية شحناتهم بشكل أفضل."

كما تخطط الشركة لإجراء المزيد من التحسينات على تطبيقاتها وإجراء المزيد من الاختبارات التجريبية في الموانئ في شيامن وتشينغداو ولايم تشابانغ في تايلاند. وهم ينوون إنشاء اتحاد بلوكتشين - شبكة النقل البحري العالمية - وتقديم طلبهم إلى جميع أعضاء الائتلاف.