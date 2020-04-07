الرئيس التنفيذي لشركة كوين غيكو: "من الصعب على كوين ماركت كاب البقاء محايدًا"

تام شمس - الثلاثاء 7 أبريل 2020 09:55 صباحاً - بعد أسبوع واحد فقط من إعلان بورصة باينانس عن استحواذها على كوين ماركت كاب (CMC) - أحد مواقع بيانات العملات المشفرة الأكثر مرجعية - تحدثت بعض الشخصيات البارزة في مجتمع العملات المشفرة.

حيث أجرى بوبي أونغ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كوين غيكو، مقابلة مع ماي تو غويي في ٦ أبريل. ومن بين الموضوعات التي تمت مناقشتها كان الاستحواذ على موقع بيانات العملات المشفرة مقابل ٤٠٠ مليون دولار والدور الذي قد يلعبه في المستقبل.

وقد وسلط أونغ الضوء على شركته "لدعم تكامل البيانات" في مواجهة "العديد من البورصات الجديدة ... التي تقوم بتزوير حجمها". وكان أحد أهداف الرئيس التنفيذي خلال مقابلته هو كوين ماركت كاب، وهي شركة منافسة لكوين غيكو:

"بعد هذا الاستحواذ، أعتقد أنه سيكون من الصعب على كوين ماركت كاب أن تظل محايدة ومستقلة، لذا نحن الآن أكبر مجمع بيانات مستقل في السوق للعملات المشفرة." Advertisements

وفي حين أن كوين ماركت كاب لديها طرقها الخاصة لتكامل البيانات، تستخدم كوين غيكو "نقاط الثقة" لمنح العملاء فهمًا أفضل إذا "كان الحجم الذي يتم الإبلاغ عنه واقعيًا." وقد أصدر موقع بيانات العملات المشفرة مؤخرًا كتابًا عن التمويل اللامركزي (DeFi)، وهو بالتأكيد رائج في عالم العملات المشفرة في الوقت الحالي.

العديد من مجتمع العملات المشفرة يوافقون على الاستحواذ على كوين ماركت كاب

بينما قد يكون لدى كوين ماركت كاب بعض المنتقدين، فإن آخرين في مجتمع العملات المشفرة كانوا يدعمون إلى حد كبير استحواذ باينانس على موقع البيانات.

ففي حديثه إلى كوينتيليغراف، قال إريك بينز، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات الرقمية تشينجلي، إنه واثق من أن هذه الصفقة ستفيد الطرفين، وأن التوقيت لم يكن أفضل. كما يشارك مايك ألفريد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ديجيتال أسيتس داتا في مجال التكنولوجيا المالية، وجهة نظر مماثلة، والذي قال إن باينانس هي من بين أقوى الشركات وأكثرها احترامًا تعمل حاليًا في النظام البيئي للعملات المشفرة.