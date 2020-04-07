توكنات بريف ستُتاح للتداول على جيميني ابتداءً من ٢٤ أبريل

تام شمس - الثلاثاء 7 أبريل 2020 07:54 صباحاً - سيكون لدى متصفح بريف مفتوح المصدر للدفع مقابل التصفح المزيد من الخيارات قريبًا لتداول التوكن الخاص به.

ففي منشور على المدونة يوم ٦ أبريل على موقع جيميني الإلكتروني، أعلنت المنصة أنها ستدعم قريبًا التداول في بيزك أتنشن توكن (BAT) من بريف. وسيتمكن المستخدمون من إيداع BAT في حساباتهم على جيميني بدءًا من ٢٤ أبريل الساعة ٩:٣٠ صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مع بدء التداول "بعد ذلك بوقت قصير":

"BAT هو الأصل الرقمي السادس المتاح للتداول على منصة جيميني، حيث ينضم إلى بيتكوين وإيثريوم وبيتكوين كاش ولايتكوين وزي كاش. سنقدم أزواج تداول الدولار وبيتكوين وإيثريوم لبيزك أتنشن توكن كل من دفتر الطلبات المستمر ونظام التداول الآلي الخاص بنا." Advertisements

ويمكن عادةً الحصول على أصول العملات المشفرة المرتبطة بالمتصفح من خلال المشاركة في أنشطة محددة - على سبيل المثال، اختيار عرض الإعلانات التي يحظرها بريف عادةً.

زيادة حركة المرور على متصفح بريف أثناء الوباء

مع تقييد معظم دول العالم لتعرضهم لمرض كوفيد-١٩ من خلال إجراءات الحجر الذاتي، شهد بريف ارتفاعًا في عدد مستخدميه. حيث أفاد رئيس التسويق ديس مارتين في ١ أبريل أن أكثر من مليون شخص جديد قاموا بتسجيل الدخول إلى المتصفح في مارس وحده.

وجزء من سبب نجاح بريف هو تكريسه لخصوصية المستخدم. حيث يوصف بأنه منافس موجه نحو الخصوصية لغوغل كروم، شهدت جهود المتصفح لحماية بيانات الأفراد تضاعف عدد المستخدمين من ٢٠١٨ إلى ٢٠١٩. والتوكنات الخاصة به شائعة تقريبًا بين المستخدمين، حيث باع المتصفح ٣٥ مليون دولار من بيزك أتنشن توكن في أقل من دقيقة في الطرح الأولي للعملة الرقمية عام ٢٠١٧.