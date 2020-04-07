إعاقة التحقيق في الأصول الرقمية في اليابان بسبب طبيعة العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 7 أبريل 2020 05:54 صباحاً - وفقًا لكبار المسؤولين الحكوميين في اليابان، فإن النظام الضريبي الوطني الحالي غير قادر حتى الآن على قبول بيانات الأصول الرقمية، مما قد يؤدي إلى تدفقات إلى الخارج.

ففي جلسة أسئلة وأجوبة في لجنة البيانات المالية يوم ٦ أبريل، أشار الممثل شون أوتوكيتا من حزب الابتكار الياباني على أهمية أبحاث السوق لإدخال ضرائب منفصلة على العملات المشفرة.

وكان أوتوكيتا معنيًا بنظام الضرائب المرتفعة الحالي في اليابان. وقد اعترف بأنه سيكون من الصعب تغيير قانون الضرائب بسرعة لتطبيقه على الأصول الرقمية، وأشار إلى ضرورة إجراء أبحاث السوق لتحديد التغييرات الضرورية.

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التغييرات الأخيرة على لوائح العملات المشفرة في اليابان

في اليابان، لا يمكن التعرف على الأفراد إلا من خلال عنوان بلوكتشين للمعاملة، سواء كان ذلك مقابل هدية غير خاضعة للضريبة أو دفعة خاضعة للضريبة مقابل الخدمات. كما قال وزير المالية الياباني تارو أسو إن انعدام الرقابة على هذه المعاملات كان سببًا رئيسيًا في تحركهم ببطء.

ونظرًا لعدم وجود قوانين رسمية لتنظيم العملات المشفرة في اليابان، فإن تعديل اللوائح الحالية هو الطريقة الوحيدة في الوقت الحالي للحصول على الأصول القانونية لأي نوع من الوضع القانوني في الدولة الآسيوية. وسيبدأ تطبيق قانون خدمات الدفع وقانون الأدوات المالية والتبادل في اليابان من قبل وكالة الخدمات المالية (FSA) في ١ مايو.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالضرائب، فإن هيئة الرقابة المالية لم تحقق في أي معاملات بخلاف تلك التي تجريها بورصات العملات المشفرة المسجلة. وقد دعا آسو اللجنة إلى التحقيق في "فرض الضرائب على المعاملات التي تنطوي على أصول العملات المشفرة"، في حين أشار أوتوكيتا إلى أن رابطة الأعمال التجارية اليابانية (JCBA) تجري تحقيقًا خاصًا بها في هذه المسألة.