مشغل بيتميكس يمنح رعاية بقيمة ٤٠٠ ألف دولار لمؤسسة أمن سيبراني غير ربحية

تام شمس - الثلاثاء 7 أبريل 2020 05:54 صباحاً - تقدم إتش دي آر غلوبال تريدينغ، وهي الشركة التي تشغّل بورصة العملات المشفرة بيتميكس، منحة بقيمة ٤٠٠٠٠٠ دولار لمؤسسة شادوسيرفر غير الربحية للأمن السيبراني.

وقد أعلنت شركة إتش دي آر غلوبال تريدينغ في بيان لها في ٦ أبريل على مدونة الشركة أنها ستقدم ٤٠٠٠٠٠ دولار للمنظمة خلال السنوات الأربع المقبلة. وستعمل الشركة وراء بيتميكس كعضو في تحالف الصناعة الجديد غير الربحي لأمن الإنترنت.

وقد شكر ريتشارد بيرلوتو، مدير شادوسيرفر، تقرير التنمية البشرية على "ردهم السريع على الدعوة للمساعدة" وأكد على التزام المنظمة بمحاربة الجرائم الإلكترونية. ويشير المدير إلى أن شركة تكنولوجيا المعلومات سيسكو سيستمز تسحب دعمها لشادوسيرفر في فبراير، مما عجل في دعوة رعاة جدد.

وقد قال صامويل ريد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا (CTO) في بيتميكس:

Advertisements

"شادوسيرفر لاعب يحظى بتقدير كبير للغاية في مجتمع الدفاع الروبوتي. وهم يعملون بلا كلل ويحدثون فرقًا ملموسًا لضمان أن الإنترنت أكثر أمانًا لجميع المستخدمين. وسيكون التعاون عبر الصناعة أمرًا ضروريًا للأمن المستقبلي للإنترنت بشكل عام، ولمجال العملات المشفرة بشكل خاص. ونحن حريصون على لعب دورنا في الدفاع عن الأمن على المدى الطويل من خلال دعم مثل هذه المنظمة الرائعة".

بيتميكس تلقي باللوم على هجمات حجب الخدمة في الهبوط يوم ١٣ مارس

أثار العملاق التجاري جدلًا في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد أن خرج بشكل غير متوقع في لحظة حرجة من التداول، مما تسبب في انخفاض سعر بيتكوين (BTC) إلى ٣٧٠٠ دولار يوم ١٣ مارس. حيث ألقت بيتميكس باللوم في الحدث على "هجومين لحجب الخدمة" المسؤولين عن تحطم المنصة، ولكن بعض الأسئلة لا تزال دون إجابة.

وتعد بورصة العملات المشفرة أيضًا واحدة من سبع جهات مستهدفة في ١١ دعوى قضائية مرفوعة في محكمة فيدرالية في نيويورك يوم ٣ أبريل. إذ تدعي الدعوى أن البورصة باعت أوراق مالية غير مرخصة بدون ترخيص وسيط - تاجر وشاركت في التلاعب بالسوق.