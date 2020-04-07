تجمع التعدين الصيني الرئيسي يخرج من سباق تعدين بيتكوين ويتطلع إلى العملات البديلة

تام شمس - الثلاثاء 7 أبريل 2020 03:53 صباحاً - على الرغم من زيادة معدل هاش بيتكوين بنسبة ٣٣٪ خلال الثمانية وأربعين ساعة الماضية، إلا أن صناعة التعدين لا تزال تواجه عدم اليقين. وقد أدى ذلك إلى ترك تجمع التعدين بايت، وهو أحد أفضل تجمعات التعدين الصينية دون خيار سوى ترك سباق التعدين.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية بلوكتشين في ٦ أبريل، انخفض معدل هاش تجمع التعدين الصيني بايت من فالارهاش بشكل ملحوظ من ٤٠٠٠ إلى ٢٠٠ بيتا هاش في الثانية في وقت سابق من مارس. وقد قرر المجمع ترك أعمال تعدين بيتكوين وربما الانتقال إلى تعدين العملات البديلة في المستقبل القريب.

أكثر من ٩٪ من معدل هاش بيتكوين يستخدم للربط بفالارهاش

أطلقت فالارهاش مجمّعي تعدين بيتكوين بايتبول وون تيهاش، جنبًا إلى جنب مع منصة التعدين السحابية بيتكوين ون تي ماين وبرنامج إدارة مزارع التعدين نيلسون في يوليو من العام الماضي في سيتشوان بالصين.

وقد أفادت تقارير أن بايتبول وون تيهاش استحوذتا على أكثر من ٩٪ من إجمالي معدل هاش شبكة بيتكوين عندما كانتا قيد التشغيل. في حين أن ون تيهاش تحتل المرتبة ٨ حاليًا حتى وقت كتابة المقالة، فمن المرجح أن بايتبول ستنقل غالبية قوة بقاياها المتبقية إلى ون تيهاش، وفقًا للتقرير.

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المصدر: بيتكوين.كوم

تأثير الوباء على القائمين بالتعدين في الصين

حسبما ذكر كوينتيليغراف قبل يومين، فقد اضطرت أكثر من ٤٠ عملية تعدين إلى الإغلاق بسبب انخفاض أسعار بيتكوين وأعمال معدات التعدين غير المربحة.