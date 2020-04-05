٧ شركات عملات مشفرة مستهدفة من ١١ دعوى قضائية في نيويورك

تام شمس - الأحد 5 أبريل 2020 09:53 صباحاً - تم استهداف سبع شركات عملات مشفرة بواسطة ١١ دعوى قضائية تم رفعها في محكمة فيدرالية في نيويورك يوم ٣ أبريل.

وقد تم رفع الدعاوى من قبل روش فريدمان - نفس الشركة القانونية التي تمثل تركة الراحل ديف كليمان في النزاع المستمر مع كريغ رايت.

إحدى عشرة دعوى قضائية تستهدف سبع شركات عملات مشفرة

تذكر الدعوى الجماعية الإحدى عشر اسم العشرات من الأطراف بما في ذلك بورصة العملات المشفرة باينانس وكيوكوين وبيبوكس وبيتميكس والشركة الأم إتش دي آر غلوبال تريدينغ، ومصدرو العملات المشفرة بلوك.ون وكوانتستامب وكاي ديكس وسيفيك وبي بروتوكول وستيتوس ومؤسسة ترون.

وقد تم ذكر العديد من مديري الشركة، بما في ذلك العديد من الشخصيات الرائدة في قطاع العملات المشفرة مثل تشانغ بينغ زاو ودان لاريمر وفيني لينغهام وبريندان بلومر.

اتهام شركات العملات المشفرة بارتكاب انتهاكات الأوراق المالية بالجملة

تدعي الدعوى أن العديد من البورصات قامت ببيع أوراق مالية غير مرخصة بدون ترخيص وسيط - تاجر وممارسة التلاعب بالسوق.

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ويجادل المدعون أيضًا بأن العديد من جهات إصدار التوكنات حجبت المعلومات بشكل انتقائي من المستثمرين لضمان عدم ظهور تضمن التوكنات للأوراق المالية إلا بعد فترة طويلة من بيع التوكن.

وكان توكن بيبوكس (BIX) وإيوس (EOS) وبنكور (BNT) وستيتوس (SNT) وكوانتستامب (QSP) وشبكة كايبر (KNC) وترون (TRX) وفنفير (FUN) وأيكون (ICX) وأويسيغو (OMG) وإيثليند (LEND) وأيلف (ELF) ووتوموتشين (TOMO) وسيفيك (CVC) من بين أصول العملات المشفرة التي يزعم المدعون أنها تشتمل على الأوراق المالية.

الإجراءات من المتوقع أن تتحرك ببطء

سيحتاج العديد من المدعى عليهم من غير الأمريكيين إلى الخدمة عبر اتفاقية لاهاي بسبب موقعهم خارج الولايات المتحدة. وسيكون لتعطيل النظام القضائي الناجم عن ذعر فيروس كورونا تأثيرًا أيضًا.

إذ من المرجح أن تستدعي القضية مناقشات مألوفة تحيط باختصاص المحكمة في الحكم ضد الأطراف الموجودة خارج الولايات المتحدة، والخطاب المتعلق بجهود التبادل ومصدري التوكنات لاستبعاد المقيمين الأمريكيين من منصاتهم وعروضهم، وإذا ما كانت أصول العملات المشفرة المعنية تعتبر أوراقًا مالية.