أصبحت المدن الذكية Smart Cities أكثر من مجرد كلمة يتم التعبير عنها في مجتمعات التكنولوجيا في السنوات الأخيرة. في الواقع ، مع زيادة و تطور إنترنت الأشياء (IoT) والأجهزة المتصلة ، أصبحت المزيد من المدن حول العالم أكثر ذكاءً.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه يمكن تعريف المدينة الذكية بطرق مختلفة اعتمادًا على مستوى التنمية والموارد وتطلعات سكانها.

وهذا يعني أن المدينة الذكية في أوروبا قد يكون لها دلالات مختلفة على المدينة الذكية في الهند.

على الرغم من اختلاف الأماكن ، غالبًا ما يتم تطوير المدن الذكية Smart Cities باستخدام البيانات والتكنولوجيا الرقمية لتحسين جودة الحياة العامة. يمكن أن يوفر اعتماد التطبيقات الذكية مجموعة من الفوائد لسكان العالم ، من السلامة العامة إلى الصحة والنقل.

في الواقع ، وفقًا لتقرير صادر عن معهد ماكينزي العالمي، يمكن لتطبيقات المدن الذكية Smart Cities تحسين بعض مؤشرات جودة الحياة الرئيسية مثل الصحة والسلامة ، بنسبة 10 إلى 30 بالمائة.

ما هي المدن الذكية Smart Cities ؟

بشكل أساسي ، المدينة الذكية هي إعادة تطوير منطقة أو مدينة باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات لتعزيز أداء وجودة الخدمات الحضرية مثل الطاقة والاتصال والنقل والمرافق وغيرها.

يتم تطوير المدينة الذكية عندما يتم نشر التقنيات الذكية لتغيير طبيعة اقتصاديات البنية التحتية المحيطة.

المدن الذكية Smart Cities ممكن اعبارها على أنها إطار عمل وجزء كبير من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و ايضا عبارة عن شبكة ذكية من الأشياء والآلات المتصلة التي تنقل البيانات باستخدام التكنولوجيا اللاسلكية والسحابة.

من حيث الجوهر ، تتلقى تطبيقات إنترنت الأشياء القائمة على سحابة البيانات وتديرها في الوقت الفعلي لمساعدة الشركات والمقيمين على اتخاذ قرارات أفضل من شأنها تحسين نوعية الحياة.

يمكن أن تؤدي هذه القرارات إلى حل مشاكل الازدحامات المرورية تحسين اداء الطاقة والاتصال بالإنترنت والخدمات الأخرى مع تقليل التكاليف.

المثال الأكثر شيوعًا لتطبيق المدن الذكية Smart Cities هو السيارات المتصلة ، والمعروفة باسم المركبات ذاتية القيادة ، والتي يمكن بناؤها للتواصل مع عدادات مرائب السيارات وأرصفة شحن لتوجيه السائقين إلى أقرب مكان متاح.

بدأت شركات تصنيع السيارات في العمل على تطوير السيارات المتصلة ، مع الشركات المصنعة مثل Tesla التي قد جربت تقنية القيادة الذاتية داخل الولايات المتحدة في العديد من المرات و النتائج كانت ناجحة.

Advertisements

إن ما مجموعه 250 مليون سيارة متصلة الان على الطرق ، وهذا يعني أن واحدة من كل خمس سيارات لها شكل من أشكال اتصال الشبكة اللاسلكية، و التي الان تجوب طرقات العالم، و تقوم بالعديد من الاتصالات و جمع البيانات و تحليلها من اجل السلامة الطرقية و من اجل ركابها.

لماذا نحتاج إلى المدن الذكية Smart Cities؟

يتزايد عدد سكان العالم باستمرار ، ومن المتوقع أن يتزايد عدد سكان العالم ب 2.5 مليار شخص آخر على مدى العقود الثلاثة المقبلة، مما سيؤدي الزيادة في عدد السكان إلى الاكتظاظ في المدن الكبرى حول العالم مثل نيويورك وطوكيو ولندن.

أفادت وزارة النقل البريطانية أن بريطانيا هي واحدة من أكثر الدول ازدحامًا في العالم ، وفي لندن وحدها كان 5.4 في المائة من الركاب أكثر من السعة الحقيقية لوسائل النقل خلال فترات الذروة الصباحية في عام 2017.

لأسباب مثل هذه ، تضطر المدن إلى إيجاد طرق لإزالة الضغوط التي يواجهها السكان والركاب من خلال معالجة الحياة الحضرية والتنقل مع السياسات الذكية.

مع ارتفاع أعداد السكان ، ترى العديد من البلدان الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية كضرورة لمواكبة النمو. في الواقع ، تقول ما يقرب من 200 دولة أن تكنولوجيا المدن الذكية أمر بالغ الأهمية لتحقيق نجاح كل القطاعات في المستقبل.

هل المدن الذكية Smart Cities امنة؟

السلامة والأمن هما من أهم المخاوف في أي مدينة ، ومع إضافة التقنيات الرقمية ، يصبح القلق أكبر. والأكثر من ذلك ، مع تزايد خطر الجرائم السيبرانية وسرقة البيانات ، يجب أن تكون المدن الذكية مستعدة للتعامل مع أي تهديدات محتملة.

كما ذكر ، من المتوقع أن تساعد التقنيات المواطنين على اتخاذ قرارات أفضل ومستنيرة للبيانات. في الواقع ، إن إدراج التقنيات الذكية لديه القدرة على تقليل الوفيات وتحسين أوقات الاستجابة للطوارئ.

أرقام واردة في تقرير المدن الذكية من معهد ماكينزي العالمي أن التقنيات الذكية يمكن أن تقلل من الوفيات بنسبة 8 إلى 10 في المائة وتخفض حوادث الجرائم بنسبة 30 إلى 40 في المائة.

بشكل عام ، يأتي اعتماد العديد من التقنيات المتصلة مع المخاطر. تحتاج المدن إلى دمج الحلول التي من شأنها توفير حلول قوية للمصادقة وإدارة الهوية لضمان بيئة حضرية آمنة ومأمونة.

بعد ان تعرفنا على المدن الذكية، سننشر موضوع في القريب عن كيف ل البلوكشين ان تؤمن المدن الذكية و كيف ستكون هي الدفعة القوية لتطور تلك المدن.