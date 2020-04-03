مطورو كريبتوكيتيز يحصلون على براءة اختراع للتوكنات الرقمية للرابطة الوطنية لكرة السلة

تام شمس - الجمعة 3 أبريل 2020 08:51 صباحاً - حصلت دابر لابز، الشركة التي تقف وراء لعبة كريبتوكيتيز القائمة على بلوكتشين، على براءة اختراع في البرازيل تمكنها من إنشاء توكنات رقمية قابلة للتحصيل بالشراكة مع الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA).

ووفقًا لطبعة ٢٤ مارس من مجلة الملكية الفكرية في ريو دي جانيرو، فإن داب لابز لديها الآن الحق في استخدام العلامة التجارية للرابطة االوطنية لكرة السلة - بما في ذلك صور اللاعبين والألعاب - لتوكناتها القابلة للتجميع في البرازيل.

وسيسمح البرنامج، الذي يُطلق عليه "NBA Top Shot"، لعشاق كرة السلة بالمزيد من التفاعل مع لاعبيهم المفضلين باستخدام توكنات المشاركة هذه المرتبطة بالألعاب وعقود اللاعبين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعمل فيها شركة بلوكتشين مع منظمة رياضية كبرى. حيث أعلنت منشئة كريبتوكيتيز أيضًا عن شراكة مع بطولة القتال النهائي (UFC) لإطلاق MMA Tamagotchis المرمزة في ٢٥ فبراير.

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ترميز الرياضة في مجاال بلوكتشين

يرى عشاق الرياضة حول العالم أن فرقهم المفضلة بدأت في استخدام تقنية بلوكتشين للتفاعل معهم.

وفي الولايات المتحدة، تستخدم الشركة الرياضية تشيليز حاليًا منصة سوسيوس الخاصة بها لتوفير توكنات المشاركة للامتيازات في الدوري الوطني لكرة القدم والدوري الرئيسي في البيسبول. وبالمثل، قدم ساكرامنتو كينغز من الدوري الأمريكي للمحترفين مزادًا مباشرًا لمعدات الفريق مع شركة كونسنسيس لتطوير بلوكتشين في يناير.

في أوروبا، أعلن فريق كرة القدم الإيطالي يوفنتوس يوم ١٩ فبراير أنهم سيقدمون بطاقات تداول رقمية للاعبين من خلال منصة سورار التي تدعم تقنية بلوكتشين. بدأ نادي لانكشاير للكريكيت في المملكة المتحدة بيع التذاكر من خلال منصة التذاكر القائمة على بلوكتشين TIXnGO في بداية عام ٢٠٢٠ في محاولة للقضاء على التذاكر المزيفة.