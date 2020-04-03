القوانين الصديقة للعملات المشفرة تساعد على وصول تطبيق شتوتغارت بورس إلى ١٠٠٠٠٠ مستخدم

تام شمس - الجمعة 3 أبريل 2020 06:52 صباحاً - تجاوز تطبيق تداول العملات المشفرة لثاني أكبر بورصة للأوراق المالية في ألمانيا، شتوتغارت بورس، ١٠٠٠٠٠ مستخدم في ٣٠ مارس وسط تزايد اللوائح المتساهلة في البلاد.

وقد اجتذب تطبيق بيسون، الذي تم إطلاقه في ٣١ يناير ٢٠١٩، قاعدة مستخدمين من ستة أرقام في ١٤ شهرًا فقط.

نمو مستخدمي بيسون بنسبة ٤٠٪ خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠

يشير أولي سيبانكاوسكي، الرئيس التنفيذي للشركة الفرعية شتوتغارت بورس ديجيتال فنتشرز ومطور تطبيق بيسون، سوا لاب، إلى أنه تم الوصول إلى هذا الإنجاز وسط نمو بنسبة ٤٠٪ في عدد المستخدمين منذ بداية عام ٢٠٢٠.

ويدعم تطبيق شتوتغارت بورس استخدام بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) ولايتكوين (LTC) وريبل (XRP). ويخطط بيسون لدعم بيتكوين كاش (BCH) قريبًا، وطرح تطبيق للكمبيوتر.

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وتطبيق بيسون متاح للمواطنين المقيمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا. وعلى الرغم من أن معظم مستخدمي التطبيقات يبلغون من العمر ٣٧ عامًا تقريبًا، إلا أن بيسون أفاد بأن لديهم نشاط مستخدم من أفراد تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٩١ عامًا.

اللوائح الألمانية الجديدة تدفع الاهتمام المؤسسي

في ١ يناير ٢٠٢٠، أقرت هيئة الإشراف المالي الفيدرالية (BaFin) في ألمانيا "المعايير التنظيمية الجديدة" للتوافق مع التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال (٥AMLD) الصادر عن الاتحاد الأوروبي.

وتعني اللوائح الجديدة أن الشركات التي تتعامل مع أصول العملات المشفرة مصنفة كمزودي خدمات مالية بموجب قانون البنوك الألماني، وتتطلب تفويض هيئة الإشراف المالي الفيدرالية. كما يسمح التشريع الجديد أيضًا للمصارف الألمانية بتقديم منتجات العملات المشفرة.

وقد أثار تعزيز لوائح العملات المشفرة في ألمانيا بدايات موجة من التبني المؤسسي، حيث قدم ٤٠ بنكًا ألمانيًا طلبات للحصول على ترخيص لتقديم خدمات الأصول الرقمية بحلول ٧ فبراير.