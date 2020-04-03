"واهوو!" مسؤولةٌ تنفيذية في تحالف دافعي الضرائب الأسترالي متحمسة لشراء بيتكوين

تام شمس - الجمعة 3 أبريل 2020 05:52 صباحاً - أيدت إحدى كبار المسؤولين التنفيذيين من مجموعة دافعي الضرائب الأسترالية علانية أكبر عملة رقمية في العالم من خلال الإعلان عن أول عملية شراء لها على الإطلاق لبيتكوين.

حيث قامت إميلي داي، مديرة السياسة في تحالف دافعي الضرائب الأسترالي، أو ATA، بالتغريد يوم ١ أبريل بأنها اشترت أول بيتكوين لها: "اليوم، أجريت أول عملية شراء بيتكوين. واهووو!" وقد بث هذا الإثارة في مجتمع العملات المشفرة، حيث جمعت التغريدة حوالي ٥٩٠٠ إعجاب حتى وقت كتابة المقالة.

ومن الواضح أن داي لم تكن تتوقع الإثارة ووضعت فيما بعد:

"لم أكن لأطلب ترحيبًا حارًا مثل هذا لبيتكوين. إذا كان أي شيء، فإن عدد التعليقات وإبداءات الإعجاب يظهر أن الآلاف يناصرون بيتكوين وأن الثقة عالية. وأنا أشعر بأمان أكبر في استثماري، إذا كان ذلك ممكنًا. شكرًا لكم جميعًا!" Advertisements

الوضع الضريبي لبيتكوين في أستراليا

تحالف دافعي الضرائب الأسترالي هي منظمة ناشطة رئيسية ومناصرة في أستراليا. وهم ملتزمون بتعزيز حقوق دافعي الضرائب المحليين، وكثيرًا ما يعارضون الإفراط في التنظيم والضرائب.

تأتي أحدث تحركات ATA تجاه العملات المشفرة وسط الاضطرابات الاقتصادية العالمية والمحلية الشديدة. بالأمس، انخفض مؤشر سوق الأوراق المالية الرئيسي في أستراليا، ASX ٢٠٠، بنسبة ٢٪ تقريبًا مع بيع أسهم البنوك الرئيسية في البلاد، مثل كومنولث بنك أستراليا وويستباك.

وفقًا لإطار التوجيه الرسمي لأستراليا بشأن ضريبة العملات المشفرة، تخضع العملات المشفرة مثل بيتكوين لضرائب أرباح رأس المال كشكل من أشكال الملكية. وفي مقابلة في ١٢ مارس مع كوينتيليغراف، قال مكتب الضرائب الأسترالي أنه أطلق حملة كبيرة لدفع ما يصل إلى ٣٥٠٠٠٠ مستثمر في العملات المشفرة للامتثال لالتزاماتهم الضريبية.