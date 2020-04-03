ستيلر ستمنح ٢,٥ مليون لومن للجمعيات الخيرية للمساعدة أثناء الأزمات

تام شمس - الجمعة 3 أبريل 2020 05:52 صباحاً - خصصت مؤسسة ستيل ديفيلوبمنت ما يصل إلى ٢,٥ مليون لومن إلى ست منظمات غير ربحية للمساعدة أثناء أزمة فيروس كورونا - وهم يطالبون المجتمع بالمساعدة.

وستبدأ المؤسسة المبادرة من خلال التبرع بمبلغ ١٠٠٠٠٠ ستيلر لكل منها إلى ست مؤسسات خيرية، مع استخدام الأموال المتبقية لمطابقة مساهمات المجتمع على أساس واحد لواحد طوال شهر أبريل.

ميزانية عمومية قوية

أخبر دينيل ديكسون الرئيس التنفيذي لمؤسسة ستيلر ديفلوبمنت، كوينتليغراف أن المؤسسة كانت محظوظة بما يكفي لتكون في وضع مالي قوي لتكون قادرة على المساعدة:

"نحن في موقف محظوظ من الاستقرار خلال هذه الفترة، ولدينا ميزانية عمومية قوية، ولدينا أيضًا احتياطيات من ستيلر، ونريد أن نكون قادرين على دعم أكبر عدد ممكن من المبادرات خلال هذا الوقت الذي يمثل تحديًا كبيرًا للكثير من الناس." Advertisements

وسيتم توفير لومن لستة من المنظمات غير الربحية المدرجة في لومن ثروبي، وهي الذراع الخيرية للمنظمة التي تتمثل مهمتها المعلنة في "جعل ستيلر عامل مؤثر في مجال الأعمال الخيرية".

وتشمل المنظمات غير الربحية المختارة اليونيسف، ومشروع تور وهيفير إنترناشيونال وواتسي وفريددوم اوف بريس وومين هو كود.

الرعاية الصحية والتعليم والفقر وحرية التعبير

ردًا على سؤال لماذا فقط ست من المنظمات العشر المدرجة في لومن ثروبي مؤهلة للمبادرة، قال ديكسون إنهم يركزون على المنظمات التي تتوافق مهامها بشكل وثيق مع المشاكل التي تمثلها الأزمة الحالية مثل توفير الرعاية الصحية ومكافحة الفقر وحماية حرية التعبير من الرقابة وتمكين التعليم.

كما قال ديكسون أن المؤسسة قد تختار تمديد البرنامج بعد أبريل، وأن المنظمات غير الربحية الأخرى الجديرة بالاهتمام عليها تقديم طلب.