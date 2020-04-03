هل قضت أبل على "محافظ العملات المشفرة المؤقتة"؟

تام شمس - الجمعة 3 أبريل 2020 03:52 صباحاً - ربما أدت التغييرات الأخيرة التي تم إجراؤها على منع التتبع الذكي (ITP) في نظام iOS إلى القضاء على المحافظ المؤقتة لمستخدمي آيفون.

والمحافظ المؤقتة هي محافظ غير احترازية تخزن المفتاح الخاص للمستخدم في التخزين المحلي للمتصفح. وقد يؤدي التغيير الذي أجرته أبل على محرك ويب كيت في سفاري والذي يهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدم إلى تعريض هذا النموذج للخطر.

وسيحدد هذا التغيير "انتهاء صلاحية ملفات تعريف الارتباط من جانب العميل إلى سبعة أيام". وهذا يعني أنه سيتم تدمير المحافظ المؤقتة بعد تلك الفترة القصيرة. وعلى الرغم من أن المحافظ المؤقتة لم تكن مخصصة أبدًا للتخزين طويل الأجل للعملات المشفرة، إلا أن بعض المستخدمين يختارون عدم اتباع هذه القاعدة.

الاستثناء من القاعدة

لحسن الحظ، هناك استثناء واحد لهذا التغيير - إضافة تطبيق إلى الشاشة الرئيسية. حيث تعلن المدونة عن حالات التغيير:

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"تم وضع حد أقصى لمدة سبعة أيام على التخزين القابل للكتابة النصية أي "بعد سبعة أيام من استخدام سفاري دون تفاعل المستخدم على الموقع". وهذا هو الحال في سفاري. لا تعد تطبيقات الويب التي تمت إضافتها إلى الشاشة الرئيسية جزءًا من سفاري وبالتالي فهي تحتوي على عداد خاص بأيام الاستخدام. وسوف تتطابق أيام الاستخدام الخاصة بهم مع الاستخدام الفعلي لتطبيق الويب الذي يعيد ضبط المؤقت. ونحن لا نتوقع من الطرف الأول في تطبيق الويب هذا حذف بيانات موقعه على الويب."

ولسوء الحظ، فإن إضافة محفظة ناسخ إلى الشاشة الرئيسية ليست مهمة سهلة. حيث كتب مهندس برمجيات غوغل السابق ديفيد ميهال مدونة تدرس التغييرات، وأشار إلى أنه:

"للأسف، لا توجد طريقة "سهلة "لمطالبة المستخدم بإضافة موقع ويب إلى شاشته الرئيسية، يجب على المستخدمين العثور على الزر مخفيًا داخل لوحة" مشاركة "سفاري. ومن المرجح أن تعرض المحافظ المؤقتة المستقبلية تحذيرات لمستخدمي سفاري، مما يدفعهم إلى إضافة المحفظة إلى الشاشة الرئيسية وتأمين أموالهم".

في عام ٢٠١٧، كان هناك ٧٢٠ مليون جهاز آيفون قيد الاستخدام في جميع أنحاء العالم، ومن غير المعروف ما هي النسبة المئوية لمالكي آيفون الذين يستخدمون محافظ العملات المشفرة المؤقتة المستندة إلى سفاري.