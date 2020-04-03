شراكة ترون الجديدة تتيح للاعبين كسب العملات المشفرة مقابل البث

تام شمس - الجمعة 3 أبريل 2020 03:52 صباحاً - عقدت شركة ريفيريوم، وهي منصة قائمة على بلوكتشين تكافئ المستخدمين على المشاركة في ألعاب الفيديو وبثها، شراكة مع ترون.

وقال بيان صادر يوم ٢ أبريل إلى كوينتيليغراف أن هذا التعاون يسمح لشركة ريفيريوم بدفع مقابل للمستخدمين الذين يبثون ألعاب الفيديو بعملة ترون TRX، وبيتورنت توكن BTT.

الشراكات والمزيد من الشراكات والمشتريات

اشترت شركة ترون شركة البرمجيات، بيتورنت، في عام ٢٠١٨. وتستخدم بيتورنت أيضًا أصل عملات مشفرة مرتبط يسمى BTT، والذي تم بناؤه على بلوكتشين من ترون. وقد تعاونت شركة ريفيريوم مع دي لايف، وهي خدمة تدفق بلوكتشين، قرب نهاية عام ٢٠١٩، مما يمنح أجهزة بث الفيديو المباشر إمكانية جمع المكافآت.

ولتعزيز شبكة الاتصال، حققت ترون نجاحات مع دي لايف في ديسمبر ٢٠١٩، من خلال شراكة بين بيتورنت ودي لايف.

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التعامل مع مكافآت الألعاب من عدد من الزوايا

قال ديلان جونز، الرئيس التنفيذي لشركة ريفيريوم، إن الشركة تهدف إلى تحقيق ديناميكية دفع لمشاهدي بث الألعاب. وقال جونز في البيان: "نأمل أن نتمكن من خلال هذه الشراكة مع ترون و دي لايف من جعل الوقت في المنزل أكثر إثارة للاهتمام لملايين الأشخاص من خلال تقديم مكافآت لمشاهدة أحداث اللعبة".

وقد ربط تشارلز واين، الرئيس التنفيذي لشركة دي لايف، الشراكة بالوضع العالمي الحالي لفيروس كورونا، قائلًا:

"في دي لايف، نريد أن نؤدي دورنا في المساعدة على وقف الانتشار واحتواء فيروس كورونا. ابقوا في الداخل، وشاهدوا عروض البث المفضلة لديكم على دي لايف، واكسبوا مكافآت! دعونا نستمتع ونمرح ببعض محتوى البث المباشر الرائع!"

تشق العملات المشفرة طريقها إلى عدد من ألعاب الفيديو وتجارب الواقع الافتراضي في الأيام الأخيرة. حيث تصدرت منصات الواقع الافتراضي المختلفة القائمة على بلوكتشين عناوين الأخبار مؤخرًا، مما يدل على أن الناس على استعداد لدفع أموال حقيقية (عن طريق إيثريوم ) مقابل الأرض الرقمية.