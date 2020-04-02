ساندبوكس تبيع قطع أرض افتراضية بقيمة ٣٤٠٠ إيثريوم خلال خمس ساعات

تام شمس - الخميس 2 أبريل 2020 08:51 صباحاً - أعلنت ساندبوكس (TSB)، وهي لعبة للهاتف المحمول تم إنشاؤها على إيثريوم، في ١ أبريل أن مبيعاتها الثالثة من الأراضي الافتراضية قد ولدت ٣٤٠٠ إيثريوم (٤٥٠٠٠٠ دولار) في المبيعات.
وقد تم بيع ١٢٣٨٤ قطعة من الأرض - مساحات افتراضية في اللعبة - خلال خمس ساعات فقط يوم ٣١ مارس في مرحلة البيع المسبق. ويعادل ذلك ما يقرب من ١٠٪ من إجمالي ١٦٦٤٦٤ قطعة في اللعبة، حيث تم شراء معظمها في الدقائق الثلاثين الأولى.
وقد أصبحت تي إس بي بسرعة واحدة من أكثر ألعاب بلوكتشين المرغوبة في السوق، مع أكثر من ٤٠ مليون عملية تنزيل. وقع أول عرض مسبق للعبة في ديسمبر ٢٠١٩ مع بيع أكثر من ٣٠٠٠ قطعة من الأرض في أربع ساعات. وتم عقد البيع المسبق الثاني في ١٦ فبراير وتم بيع ٦١٩٢ قطعة. وسيتم الإعلان عن عرض الأرض الرابع والأخير في وقت لاحق من هذا العام.
وقد تضمنت مرحلة البيع المسبق الثالثة لتي إس بي أرض في حي بتصميم الأتاري، حيث يمكن للاعبين الاستمتاع بتجارب ألعاب المدرسة القديمة مع مظهر فوكسل ثلاثي الأبعاد، بما في ذلك الكويكبات والمفصليات.
ألعاب بلوكتشين تكتسب رواجًا أثناء الوباء؟
حقيقة أن العديد من الأشخاص غير قادرين على التنقل في العالم الحقيقي في الوقت الحالي قد يساعد في تفسير سبب قيام اللاعبين بالإقبال على الأرض مثل الكعك الساخن. وتبلغ مساحة كل قطعة ٩٦ × ٩٦ مترًا، وهي مساحة أكبر بكثير من ١,٥ متر الموصى بها للتباعد الاجتماعية. حيث قال سيباستيان بورغيت، المؤسس المشارك لشركة تي إس بي غيمينغ:
"مع هذا الوضع الوبائي الرهيب، نشعر بالحاجة إلى استخدام المساحات الرقمية للتعبير والمشاركة معًا."
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