تشكيل رابطة عالمية للأمن السيبراني لمكافحة برامج طلب الفدية

تام شمس - الخميس 2 أبريل 2020 05:50 صباحاً - اجتمع فريق من خبراء الأمن السيبراني من ٦٥ دولة لمكافحة هجمات برامج الفدية على المستشفيات خلال أزمة فيروس كورونا.

ويهدف مجتمع الخبراء، الذين يطلقون على أنفسهم اسم كوفيد-١٩ سي تي آي ليغ، إلى حماية البنية التحتية التكنولوجية للموارد الطبية الأمامية من الهجمات الإلكترونية.

وقد شهدت المستشفيات حول العالم زيادة كبيرة في الهجمات الإلكترونية خلال العام الماضي، حيث يتم تشفير أنظمة تكنولوجيا المعلومات المهمة بالبرامج الضارة. ومن ثم تطلب العصابات فدية في بيتكوين مقابل مفتاح فك التشفير. وغالبًا ما يُنظر إلى المستشفيات على أنها أهداف ميسرة، نظرًا لتقادم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاستعداد للدفع بسبب الطبيعة الحرجة لعملها.

وقد أفاد كوينتيليغراف يوم ٣٠ مارس أن برنامج ريوك لطلب الفدية يواصل استهداف المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية المقيمين في الولايات المتحدة.

مكافحة الهجمات السيبرانية خلال الوباء

يقيم مؤسس المشروع، أوهاد زايدنبرغ، في إسرائيل، في حين أن أعضاء آخرين في فريق الإدارة هم نيت وارفيلد وكريس ميلز ومارك روغرز ويقيمون في الولايات المتحدة.

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وقد أخبر زايدنبرغ كوينتيليغراف أن الجامعة لديها الآن متعاونين في جميع أنحاء العالم وأن حماية المستشفيات هي حاجة ماسة في الوقت الحالي:

"منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا، أدركت أن الهجوم على القطاع الطبي يغير قواعد اللعبة ويمكن أن يتسبب في الوفاة. وقد قررت إنشاء مجتمع من خبراء الأمن السيبراني الذين يرغبون في قضاء وقت فراغهم واستخدام قدراتهم لحماية القطاع الطبي. وبالتعاون مع أصدقائي في فريق الإدارة، أثبتنا القوة الحقيقية لمجتمع المعلومات. حيث أعطتنا الكثير من القوة لمواصلة القيام بعملنا - لإنقاذ الأرواح."

العملات المشفرة وهجمات برامج الفدية

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة إمسيسوفت للأمن السيبراني وشركة كوفوير للاستجابة للحوادث أيضًا عن مبادرة تقدم أدوات فك تشفير برامج الفدية المجانية لمساعدة لمقدمي الرعاية الصحية في حالة وقوع هجوم.

وقد ناشدت مدونة شركة إمسيسوفت طواقم برامج الفدية للتفكير مرتين قبل مهاجمة مؤسسات الرعاية الصحية.

"لا تخطئوا، فإن الهجوم على منظمة رعاية صحية سيكون له نتائج سلبية وقد يؤدي إلى خسائر في الأرواح. نطلب تعاطفكم وتعاونكم. يرجى عدم استهداف مقدمي الرعاية الصحية خلال الأشهر القادمة، وإذا كنتم تستهدفون أحدهم عن غير قصد، يرجى تزويدهم بمفتاح فك التشفير بدون تكلفة في أقرب وقت ممكن. فنحن جميعًا في هذا الأمر معًا، أليس كذلك؟"