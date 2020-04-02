متصفح بريف يكسب مليون مستخدم جديد في شهر واحد

تام شمس - الخميس 2 أبريل 2020 03:52 صباحاً - جذب متصفح الإنترنت المفتوح، بريف، أكثر من مليون مستخدم جديد في مارس وحده، وذلك وفقًا لتغريدة من رئيس التسويق في بريف، ديس مارتن يوم ١ أبريل.

العزلة تزيد من حركة المرور على شبكة الإنترنت

مع الحد من تعرض العالم لفيروس كورونا من خلال الحجر الصحي المفروض ذاتيًا، زاد عدد مستخدمي الويب بلا شك.

ونتيجة لذلك، استضافت العديد من الخدمات المستندة إلى الإنترنت طلبًا أكبر بشكل كبير على أنشطة مثل تصفح الويب والألعاب والتسوق، وفقًا لمقال بلومبرغ يوم ٢٠ مارس.

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بريف يرى اهتمامًا متزايدًا

تم توجيه جزء من هذا الاهتمام نحو بريف، كما يتضح من ارتفاع مستخدميه.

بريف هو متصفح يركز على الخصوصية والتحكم في البيانات، وهو يمتلك أصل عملة مشفرة مرتبطة - بيزك أتنشن توكن (BAT) - الذي يمكن للمستخدمين كسبه من خلال المشاركة في أنشطة محددة، مثل عرض الإعلانات.

وقد أدار بريف عملية طرح أولي للعملات الرقمية في عام ٢٠١٧، ببيع توكنات BAT بقيمة ٣٥ مليون دولار في أقل من دقيقة. وترأس هذا البيع رئيس موزيلا السابق، بريندان إيتش.