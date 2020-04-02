رئيس سي إم تي ديجيتال يقول أن تداول بيتكوين لا يزال قويًا على الرغم من الظروف العالمية

تام شمس - الخميس 2 أبريل 2020 03:52 صباحاً - وسط مخاوف عالمية من فيروس كورونا وتراجع الأسواق الرئيسية، ظل تداول بيتكوين (BTC) دون تغيير إلى حد كبير، وفقًا لبراد كوبن، رئيس قسم التجارة وتطوير الأعمال في سي إم تي ديجيتال.

حيث أخبر كوبين كوينتليغراف في رسالة بريد إلكتروني يوم ٣١ مارس إن "تداول بيتكوين لم يكن مختلفًا". "وقد شهدت التقلبات والأحجام ارتفاعًا كبيرًا حيث بيعت بيتكوين مع الأسواق التقليدية لكن التقلب المرتفع ليس شيئًا جديدًا في بيتكوين."

كما أشار كوبين أيضًا إلى المشاكل التي ظهرت في البورصات في وقت انخفاض الهبوط الهائل لبيتكوين بين ١١ و١٣ مارس، مشيرًا إلى أن هذا "ليس جديدًا" في مجال العملات المشفرة.

هل انفصلت بيتكوين عن الأسواق التقليدية؟

أثناء الغوص الهائل لبيتكوين في النصف الأول من شهر مارس، تحركت العملة على ما يبدو متزامنة مع عمليات البيع في السوق السائدة.

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وقال كوبين: "لست مندهشًا من تداول بيتكوين بما يتماشى مع الأسواق التقليدية خلال هذه الأزمة". وأضاف أن "السيولة مرتفعة، لذا يبيع الناس جميع الأصول، بما في ذلك بيتكوين"، مضيفًا:

"في بعض الأحيان يكون بيتكوين هو السوق الوحيد المفتوح لذلك كانت هناك بعض التحركات في بيتكوين التي لم تتزامن مع تحرك في الأسواق التقليدية ولكن أتوقع أن يكون ارتباط بيتكوين منخفضًا أو معدومًا مع الأسواق التقليدية على المدى الطويل."

خلال الأسبوعين الماضيين، تحرك سعر بيتكوين بشكل مستقل إلى حدٍ ما عن النزيف العام الذي تحملته الأسواق التقليدية.