شبكة ماكينات الصراف الآلي الأمريكية تساعد على تعزيز التباعد الاجتماعي

تام شمس - الخميس 2 أبريل 2020 02:57 صباحاً - بدأت بيتكوين ديبوت، أكبر مشغل لأجهزة الصراف الآلي لبيتكوين في العالم، في إيقاف تشغيل بعض أجهزتها في محاولة لوقف المزيد من انتشار جائحة كوفيد-١٩.

ونظرًا لأن معظم دول العالم تقع في الحجر الصحي، فقد اختارت بيتكوين ديبوت إغلاق أجهزة الصراف الآلي المشفرة مؤقتًا خاصة الموجودة في مناطق حركة المرور العالية. وتقوم الشركة بهذا الدفع كوسيلة لتشجيع الابتعاد الاجتماعي.

وقد قالت ألونا لوبوفنايا، مديرة المنتجات في بيتكوين ديبوت، لكوينتليغراف في رسالة بريد إلكتروني: "بينما نراقب الوضع المستمر، فإن عدد المواقع التي يتم إغلاقها مؤقتًا من المحتمل أن يزداد".

"نحن مستمرون في مراقبة المواقع التي تمنع المستخدمين من إبعاد أنفسهم اجتماعيًا عن الآخرين. ونقدر أن ١٠٪ من أجهزتنا ستكون مغلقة مؤقتًا حتى نهاية أبريل، أو حتى إشعار آخر".

كما يقال أن بيتكوين ديبوت ترشّد أكثر من ٦٠٠ جهاز صراف آلي لبيتكوين، يُطلق عليها أيضًا أجهزة BTM، في شبكة تمتد عبر ٢٥ ولاية أمريكية.

أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في ازدياد

في السنوات الأخيرة، ازدهرت أرقام أجهزة الصراف الآلي على مستوى العالم. وتسمح هذه الآلات للعملاء بتداول دولاراتهم الورقية مقابل العملات المشفرة في الآلات المادية في جميع أنحاء العالم.

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وفي بداية مارس ٢٠١٩، تفاخر العالم بالوصول إلى ٧٠١٤ جهاز صراف آلي لبيتكوين. وحتى وقت كتابة المقالة، ارتفع هذا الرقم إلى ٧٣٨٤ جهازًا، حسبما تشير بيانات CoinATMRadar.

كما قال براندون مينتز، الرئيس التنفيذي لشركة بيتكوين ديبوت، في ضوء جائحة فيروسات كورونا العالمية إن "هدفنا هو المساهمة في سلامة وصحة مستخدمينا من خلال الحفاظ على بروتوكولات قوية فيما يتعلق بنظافة أجهزتنا".

وأضاف مينتز:

"في هذه الحالة، هذا يعني إيقاف تشغيل أجهزة معينة من أجل منع انتشار الوباء الحالي. ونأمل أن يتبع مشغلو أجهزة الصراف الآلي الأخرى لبيتكوين خطوتنا وأن يبذلوا كل ما في وسعهم للحفاظ على سلامة العملاء".

وقد قامت بيتكوين ديبوت بتفويض فريق محدد لآلات القفل أثناء جائحة فيروس كورونا. وأضافت لوبوفنايا: "لدينا أيضًا أفضل الفنيين الميدانيين الذين يعملون بلا كلل لتطهير وتنظيف أجهزة الصراف الآلي لبيتكوين المتضررة".

وفي الآونة الأخيرة، مدد الرئيس الأمريكي إغلاق الطوارئ لجميع الشركات غير الأساسية من ١٢ أبريل حتى نهاية الشهر.