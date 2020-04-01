كيف تسحب العملات المشفرة بعملة ورقية بسرعة ؟ ان كنت تبحث عن الكيفية، فهناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك تسعى لتحويل و سحب الأصول الرقمية المشفرة الخاصة بك عبر العملات الورقية ، سواء كان ذلك لدفع فاتورة أو شراء وجبة أو تغطية حالة الطوارئ او حتى ملئ جيبك بالمال المحلي لتصدق انه للعملات المشفرة قيمة حقيقية.

عندما تكون الاحتياجات ضرورية ، تكون السرعة هي الجوهر؛ لا أحد لديه الوقت للانتظار ثلاثة أيام حتى يتم تتوصل بالمال عبر البنك. في تلك المناسبات التي يكون فيها التبادل السريع ضروريًا بين العملات المشفرة و عملات الفيات، إليك أربعة خيارات سريعة لسحب قيمة العملات المشفرة في لحظة.

كيف تسحب العملات المشفرة بعملة ورقية بسرعة

صرف العملات المشفرة مقابل الكاش

الان العديد من الأشخاص عبر العالم يبحثوت عن العملات المشفرة و يريدون شرائها بأي ثمن، قد تجد أشخاص في حيك الان و العديد في مدينتك، اينما كنت في العالم، فالعملات المشفرة بفرض قوتها في العالم أصبح العديد من الأشخاص يجدونها تجارة مربحة.

لديك العملات المشفرة، و تريد تحويلها الى عملة ملموسة تشتري بها ما شئت، و تريدها في اقل وقت، ابحث عن من يشتري عملتك المشفرة عبر مجموعات التلجرام و الفيسبوك، فيوجد العديد منهم في مدينتك، قم بمقابلته و حول العملات المشفرة إلى محفظته و استلم مقابل ما حولته.

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تعد هذه الطريقة التقليدية كما البيع و الشراء، غير انه الان انت البائع و الاخر هو المشتري.

إذا كنت تفضل التحويل المصرفي ، أو عبر باي بال ، أو غيرها من خيار الدفع عبر الإنترنت. فإذا كنت في خضم أزمة نقدية كبيرة ، يجب عليك أيضًا مراعاة الوقت الذي تستغرقه الأموال لتصلك الى حسابك البنكي: في حين أن التحويلات المحلية سريعة إلى حد معقول ، يمكن أن تستغرق التحويلات المصرفية الدولية من ثلاث الى خمس أيام عمل. فيما يلي بعض أسرع خيارات صرف العملات الرقمية المتاحة حاليًا، و التي تعد حديثة العهد.

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مهم جدا لك لحلول اخرى لسحب العملات المشفرة : بطاقات كريبتو Crypto Cards لسحب قيمة العملات المشفرة عبر الصراف الآلي

منصة Revolut

Revolut هي منصة مصرفية محمولة شهيرة في أوروبا ، ومنافس مباشر لـ Wirex. أحد الأسباب التي قد تجعلك تختار Revolut على Wirex عند سعيك للسحب هو عدد العملات الورقية المدعومة. أكثر من 100 عملة عالمية مقارنة بعملات Wirex الثلاثة. تتطلب Revolut دفع لمرة واحدة مبلغ 9.99 دولارًا للحصول على بطاقة الخصم المدفوعة مسبقًا (Premium) ، في حين تتطلب بطاقات Wirex تكلفة شهرية تبلغ 1.50 دولارًا. أحد عيوب Revolut هو أنه لا يسمح لك بإيداع العملة المشفرة من مصدر خارجي ؛ يمكنك فقط صرف العملات الرقمية التي اشتريتها داخل التطبيق أو تلقيتها من مستخدم Revolut آخر.

خدمة Metal Pay

تم تأسيس خدمة Metal Pay في عام 2017 ، وهو عبارة عن تطبيق لتحويل الأموال يعمل كمؤشر لعالم العملات الافتراضية، مع السماح لأصحاب العملات الرقمية بسحب الأموال. المستخدمون يقومون بتنزيل التطبيق ، الذي يرتبط برقم هاتفهم المحمول ، ثم يكملون عملة العريف KYC قبل إدخال تفاصيل حساباتهم المصرفية. من هنا ، يمكنهم شراء وبيع وإرسال واستلام وتحويل ما بين 24 عملة مشفرة بما في ذلك BTC و ETH و TRX مباشرة من أجهزتهم.

خدمة Localcryptos

إن العامل الرئيسي المهم لـ Localcryptos هو أنه يتيح للمستخدمين صرف العملات المشفرة من الند للند لامركزيا ، غير ان الخدمة متماشية مع قوانين KYC / AML الصارمة. يعمل نظام Localcryptos على إبقاء المشترين والبائعين تحت المراقبة الصارمة.

مهما كان الخيار الذي تختاره ، كن على دراية بحدود السحب والرسوم و كيفية العمل و السرعة في السحب. عندما تحتاج إلى العملات الورقية بشكل سريع ، فمن المحتمل أن تحصل على الامتيازات بالسعر الذي تتلقاه.

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