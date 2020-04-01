قوانين العملات المشفرة اليابانية الصارمة تثبط البورصات الأجنبية ... في الوقت الحالي

تام شمس - الأربعاء 1 أبريل 2020 08:50 صباحاً - وجد تقرير جديد أن اللوائح الصارمة تثبط البورصات الخارجية من الافتتاح في اليابان، ولكن من المرجح أن تفيد اللاعبين الجدد على المدى الطويل.

حيث قامت شركة دابل جامب.طوكيو، وهي مطورة اللعبة وراء ماي كريبتو هيروز، بتكليف فريق بحث في مكاتب قانون سو آند ساتو لتنفيذ تقرير شامل عن الأصول الرقمية في اليابان.

وقد صدر التقرير في ٣١ مارس، ويغطي جميع جوانب الأصول الرقمية في الأمة الآسيوية، من الأوراق المالية المرمّزة إلى مشتقات العملات المشفرة.

دخول سوق العملات المشفرة بموجب لوائح صارمة

أخبر جويرغ شميدت وسو سايتو من سو آند ساتو كوينتيليغراف اليابان في مقابلة أن اللوائح المحلية لبورصات العملات المشفرة "أكثر صرامة" من معظم البلدان الأخرى. ومع ذلك، قال إن ذلك سيكون مفيدًا على المدى الطويل لأنه يشجع عالم التمويل التقليدي على المشاركة:

"إن السوق منظم للغاية في اليابان. وما يبدو أنه مبالغة في التنظيم، من النظرة الأولى، من المرجح أن يساعد السوق على النضج على المدى المتوسط ​​إلى الطويل. وهذا سيسمح لمزيد من المؤسسات الفاعلة بدخول السوق وزيادة حصتهم في مجال الأصول الرقمية."

وتندرج اللوائح المتعلقة بالعملات المشفرة في اليابان بشكل عام بموجب قانون خدمات الدفع (PSA) وقانون الأدوات المالية والبورصات (FIEA). وتدخل التعديلات التي تم إقرارها على كلا القانونين التي تشدد اللوائح الحالية حيز التنفيذ يوم ١ أبريل.

وبموجب لوائح قانون خدمات الدفع الجديدة، يجب أن تستخدم بورصات العملات المشفرة مشغلين من جهات خارجية للاحتفاظ بأموال مستخدميها، وفصلها عن التدفق النقدي الخاص بها. ومع وجود عدد أقل من الأدوات تحت تصرفها، واجه قانون الأدوات المالية والبورصات معركة شاقة تنظم سوق مشتقات العملات المشفرة في اليابان، والتي تمثل ٩٠٪ من إجمالي الحجم.

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بورصات العملات المشفرة المشغلة من الخارج في اليابان

بموجب القانون الياباني، يجب أن تحصل بورصات العملات المشفرة أيضًا على ترخيص من خلال وكالة الخدمات المالية (FSA) في البلاد. ويفصل التقرير المتطلبات:

"للتسجيل كبورصة لأصول العملات المشفرة [في اليابان]، يجب أن تستوفي الشركات معايير معينة. ويجب دمج الشركات المحلية كشركة مساهمة مع رأس مال لا يقل عن ١٠ ملايين ين ياباني. ويجب أن تضمن البورصة كذلك أن صافي أصولها لا تقل عن مبلغ أموال المستخدمين المخزنة في محفظة ساخنة."

وحتى اليوم، هناك ٢٣ بورصة مسجلة لدى وكالة الخدمات المالية، على الرغم من أن أيًا منها لم يتم تشغيله من قبل جهة أجنبية (على الرغم من أن بورصة الولايات المتحدة أوكي كوين مُنحت ترخيصًا مؤخرًا)، ويوضح سايتو لماذا تثبط اللوائح البورصات الخارجية، قائلًا:

"اشترت بعض البورصات الصينية تراخيص يابانية للتبادل، لذا فالأمر مفتوح للبورصات الأجنبية الحصول على تراخيص في اليابان. ولكن بموجب اللوائح، إذا حصلت بورصات العملات المشفرة الأجنبية نفسها على تراخيص يابانية، فستحتاج إلى تراخيص مماثلة في بلدانهم بموجب اللوائح الحالية. ولا يوجد الكثير من البورصات المماثلة في الدول الأجنبية."

وخلص فريق البحث إلى أن البورصات الأكثر احتمالية لمنح التراخيص ستأتي من دول مثل الولايات المتحدة، حيث تكون اللوائح دقيقة.

الدخول إلى سوق العملات المشفرة الياباني مبكرًا

في حين أن اللوائح المحلية قد لا تكون مواتية للتبادل الأجنبي في الوقت الحالي، خلص فريق البحث إلى أن الوقت الحالي هو الوقت المثالي لدخول سوق العملات المشفرة في اليابان.

إذ يعتقدون أن الإجراءات التنظيمية تساعد في جعل اليابان تبرز كملاذ آمن للعملات المشفرة، بدلًا من الغرب المتوحش للتمويل الذي تشتهر به أحيانًا.