الخبير الاقتصادي جيفري تاكر: "هل يمكنك تخيل سعر بيتكوين إذا كان قد تم توسيع حجمها؟"

تام شمس - الأربعاء 1 أبريل 2020 08:50 صباحاً - أعاد مدير التحرير في المعهد الأمريكي للبحوث الاقتصادية جيفري تاكر إشعال الجدل المستمر حول توسيع حجم بيتكوين بتغريدة في وقت سابق اليوم.

حيث اقترح الاقتصادي - الذي كان منذ فترة طويلة مؤيدًا للبيتكوين (BTC) - أن السعر الحالي أقل بكثير مما كان سيحدث لأنه لم يتم "تحجيم التكنولوجيا الأساسية" بشكل صحيح.

وتوسّع تغريدة النقاش الذي دار في التعليقات التي أدلى بها تاكر في وقت سابق من هذا الشهر على آر تي، خلال حلقة نقاش مع المشكك المشهور في بيتكوين بيتر شيف. وخلال المناقشة، قال إنه تمت إضاعة الكثير من الوقت على "مشكلة التوسع السخيفة" هذه التي حالت دون اعتماد التيار السائد في نهاية المطاف:

"لم يمر التبني بالقدر الكافي ولم يدخل في استخدام المستهلك كما كان ينبغي وكان ليكون عليه لو كانت قادرة على التوسع. والآن نرى ما يحدث عندما لم يتم توسيع حجم بيتكوين بشكل صحيح".

كما قال تاكر أن بيتكوين مصمم للازدهار في أوقات مثل الأزمة المالية الحالية، واقترح أن السبب في ذلك لم يكن بسبب مشكلة التوسع:

"تم ابتكار بيتكوين لتصبح ملاذًا آمنًا في أوقات مثل هذه. فلماذا لا نرى بيتكوين تصبح الملاذ الآمن الذي تم تطويرها لتكون عليه، وكانت عليه لعدة سنوات؟"

فيتاليك بوترين وبلوكستريم يشاركان برأيهما

كانت مشكلة تحجيم بيتكوين واحدة من أكثر المناقشات سخونة في مجتمع العملات المشفرة. إذ أن شبكة الطبقة الأساسية غير قادرة على معالجة المعاملات بسرعة كافية لتمكين اعتماد واسع النطاق وسائد كعملة. وقد أدى الجدل حول رفع حجم الكتلة كحل في النهاية إلى الانقسام الكلي لينتج بيتكوين كاش (BCH) وبيتكوين إس في (BSV)، بينما اعتمدت بيتكوين نفسها الطبقة الثانية من شبكة البرق المسرّعة كحل للتوسع.

وقد أثارت تغريدة تاكر في ٣١ مارس نقاشًا بين الأعضاء البارزين في مجتمع العملات المشفرة على تويتر. حيث شجع المؤسس المشارك لإيثريوم (ETH) فيتاليك بوترين الاقتصاديين على النظر إلى إيثريوم ٢.٠ الذي طال انتظاره، والذي من المقرر إطلاقه هذا العام، مشيرًا إلى أنه سيكون له "قابلية عالية للتوسع ولكن بدون المركزية التي تعتمد فقط على زيادة حجم الكتلة".

Advertisements

وقد أثار هذا الكثير من السخرية من الرئيس التنفيذي لشركة بلوكستريم لتطوير شركة بيتكوين "أدم باك"، و ورئيس الاستراتيجية سامسون مو، الذي كتب "Lols" ونشر رمز تعبيري لوجه "يبكي من الضحك" على التوالي.

توسيع الحجم لا علاقة له بالسعر

اقترح محلل السلسلة ويلي وو أن توسيع الحجم لا علاقة له بالسعر أو الحد الأقصى للسوق، مشيرًا إلى الذهب كمثال:

"قيمة الذهب هي ٩ تريليونات دولار أمريكي. فكم عدد المعاملات التي يقوم بها الذهب في الثانية؟ وانا أعني شحن الأساس بين الخزائن. هذه سلسلة بيتكوين الرئيسية. والمقايضات التي نقوم بها على الصناديق المتداولة في البورصة ومشتقاتها هي طبقة الذهب ٢. وهذه هي المقاييس s - t، وكذلك طبقة بيتكوين ٢."

كذلك قال مؤسس بيتكوين أدفايزوري بيير روتشارد إن السعر سيكون هو نفسه بغض النظر لأن توسيع الحجم "ليس عنق الزجاجة للتبني".

كما جادل مؤيد بيتكوين فيجاي بوياباتي بأنه لم يكن من الضروري تخيل بيتكوين "تم توسيع حجمها بشكل صحيح"، لأن ذلك كان بيتكوين كاش: "سيكون السعر ٢٠٠ دولار أمريكي؛ وهو سعر بيتكيون كاش؛ أي أن السوق يخصم بشكل كبير ما تعتبره "توسيع حجم مناسب" ويقدّر الثبات إلى حد كبير".

صرح المستثمر والمؤلف تور ديميستر أيضًا أن تغريدة تاكر أزعجته، قائلًا: "بعد أن كنت مشاركًا في مجال بيتكوين لهذه المدة مثلك يجب أن تعرف أفضل من ذلك - بيتكوين تتطور بشكل جيد."

والذي رد عليه تاكر متحديًا: "حسنًا، لنخرج من تويتر ونناقش هذا مثل السادة المحترمين في وقت ما."