شركة ناشئة أسترالية تقدّم طريقة جديدة لتداول الذهب المرمّز

تام شمس - الأربعاء 1 أبريل 2020 05:51 صباحاً -

ستطلق شركة ميلد غولد الأسترالية الناشئة منصة تعتمد على بلوكتشين لتداول الذهب المرمّز في الربع الثالث من عام ٢٠٢٠.

وقالت ميلد غولد إن المنصة ستقدم طريقة رقمية لبيع وشراء الذهب المادي الأكثر كفاءة وشفافية من أسواق الذهب التقليدية.

وعلى عكس التوكنات الأخرى المدعومة بالذهب، لا يمتلك المصدر مخزونًا من الذهب في حوزته - بل يمثل كل توكن غرامًا واحدًا من الذهب المحفوظ عبر شركات مختلفة في الشبكة، بما في ذلك ملبورن مينت.

ميلد غولد ستطلق المنصة على ألغوراند

تم بناء منصة النموذج الأولي الأصلية على إيثريوم (ETH) في منتصف عام ٢٠١٩، ولكن النسخة النهائية يتم بناؤها بالشراكة مع ألغوراند (ALGO). ومن المقرر إطلاقها في يوليو أو أغسطس.

أخبر إيه جيه ميلني، المدير العام لميلد غولد، كوينتيليغراف أن الشركة قد وقعت بالفعل شراكات مع "العديد من الشركات في سلسلة توريد الذهب التي ستبدأ" في استخدام المنصة فور إطلاقها.

توكنات ميلد المدعومة بالذهب يُحتفظ بها عبر سلسلة التوريد

أوضح ميلن أن كل توكن سيتم دعمه بغرام واحد من الذهب، ولكن "كرمز لامركزي للصناعة، وسيتم الاحتفاظ بالذهب عبر سلسلة التوريد".

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"ستظل الخزائن المستقلة تحتفظ بالذهب، وكذلك المصافي عندما تتلقى الذهب. وفي كل من هذه النقاط في سلسلة التوريد، يمكن سك العملة الذهبية وتسجيلها. ولن يحتفظ أي كيان بمفرده من الذهب (لا توجد نقطة فشل مركزية)".

كما لن يكون هناك عرض ثابت للتوكن، مع وضع سك العملة وحرق الرموز "تمليها طلبات السوق والعرض من مزيج من سوق الذهب التقليدية والسوق الرقمية". وستعمل ميلد كصانع سوق في النظام، ولا يتم تكبد أي رسوم للمعاملات أو التخزين باستخدام المنصة.

كذلك يؤكد إيه جيه أن الذهب المحتفظ به داخل النظام سيتم تدقيقه بشكل مستقل، مضيفًا أنه سيتم "فرض عقوبات شديدة" على الجهات المسيئة. وستخضع جميع الكيانات المهتمة بالانضمام إلى الشبكة لعملية فحص.

كما قال بيتر أوغست، تاجر السبائك الرئيس التنفيذي لشركة ملبورن منت:

"لقد حاولت العديد من الشركات إنشاء نسختها الخاصة من التوكنات المدعومة بالذهب، ولكن ما تفعله ميلد هو أمر جديد: يستخدمون تقنية بلوكتشين ليس فقط لمحاكاة سوق الذهب الفعلي وتحسينه."

ميلد تخطط للتوسع الدولي

بعد إطلاق المنصة، توضح ميلني أن ميلد ستقضي ما تبقى من عام ٢٠٢٠ في العمل على تطبيق المحفظة وتوسيع شبكة شركائها المحليين.

وفي عام ٢٠٢١، تأمل الشركة في إقامة شراكات في أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا.