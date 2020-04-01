باينانس فيوتشرز تستضيف مسابقة تداول بجائزة مجمّعة بقيمة مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 1 أبريل 2020 03:53 صباحاً - أعلنت منصة باينانس لتبادل العملات المشفرة في ٢٥ مارس أنها ستستضيف دورة تداول حيث يمكن للمشاركين التنافس في فرق والفوز بمجموع جوائز يصل إلى مليون دولار من توكنات باينانس كوين.

ووفقًا للإعلان، ستقام البطولة في الفترة ما بين ١٠ أبريل و٢٥ أبريل، وستقام بطريقتين: العائد على الاستثمار اليومي ودورات الربح الإجمالية لفريق USDT.

وتوضح باينانس أن جميع الفرق التي تتداول في العقود الدائمة على باينانس فيوتشرز خلال فترة المسابقة سيتم ترتيبها على أساس إجمالي أرباح USDT للفريق، والتي تتوافق مع مجموع أفضل ١٠ نتائج فردية داخل الفريق.

شروط تداول الفريق

تضيف البورصة مزيدًا من التفاصيل حول كيفية تقسيم مجموع جائزة ١ مليون دولار في توكنات باينانس كوين: وسيحصل المركز الأول على ٣٠٪ من إجمالي المكافأة. بينما سيحصل كل من المركزين الثاني والثالث على ٢٠٪ من إجمالي المكافأة. والمركز الرابع إلى العاشر سيتشارك في نسبة ٤٠٪ المتبقية.

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ومن بين الشروط الأخرى، تقول باينانس أن توزيع المكافآت داخل كل فريق سيتم على أساس أن كل قائد فريق سيحصل على ٣٠٪ من إجمالي مكافأة فريقه.

وسيحصل المساهمون العشرة الأوائل في أرباح USDT على نسبة ٢٠٪ مقسمة بالتساوي، بينما سيحصل أعضاء الفريق الآخرون على نسبة ٥٠٪ المتبقية بالتساوي.

سيتم منح مكافأة للشعبية

توضح باينانس أنه يجب على أعضاء الفريق التسجيل في المسابقات بين ٢٦ مارس و١٠ أبريل، موضحةً أيضًا أنه لن تكون هناك أي تغييرات بعد انقضاء فترة التسجيل.

إلى جانب ذلك، سيتم منح جائزة "مكافأة شعبية" بقيمة ٥٠٠٠ دولار أمريكي في عملات بايانس كوين إلى القائد بأكبر فريق.