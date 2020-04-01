استطلاع يكشف أن ٨٧٪ من محترفي تكنولوجيا المعلومات مهتمون بالعملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 1 أبريل 2020 02:54 صباحاً - أصدرت شركة أكرونيس الناشئة التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، أحدث مسح للأمن السيبراني في ٣١ مارس اليوم، مما يسلط الضوء على أن ٨٦٪ من محترفي تكنولوجيا المعلومات قلقون بشأن عمليات التعدين الخفي للعملات المشفرة.

ووفقًا لمسح الأسبوع العالمي لحماية الإنترنت لعام ٢٠٢٠، هناك خوف متزايد بين خبراء تكنولوجيا المعلومات في مواجهة هجمات الاختراق، حيث أظهرت الدراسة أن ٣٠٪ من المستخدمين الشخصيين و١٣ ٪ من المستخدمين المحترفين لن يعرفوا إذا ما كانت بياناتهم أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم تم تعديل الموارد بشكل غير متوقع، كما يفعل هذا التهديد.

ويشدد التقرير أيضًا على أن الوعي والمخاوف بشأن طرق التهديد السيبراني مثل التعدين الخفي قد تزايدت في العامين الماضيين، حيث ارتفعت بنسبة ٣٣٪ منذ عام ٢٠١٩.

هناك أيضًا خوف متزايد بين خبراء تكنولوجيا المعلومات في مواجهة هجمات برامج الفدية. وفي الواقع، قال ٨٨٪ ممن شملهم الاستطلاع أنهم قلقون بشأن هذه الطريقة، متجاوزةً سرقة العملات المشفرة بنقطتين مئويتين فقط.

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تعريف التعدين الخفي للعملات المشفرة

التعدين الخفي هو الاستخدام غير المصرح به لجهاز تابع لجهة خارجية لتعدين العملات المشفرة. ويمكن أن يكون جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي أو شبكة كاملة من المعدات.

ويمكن أن يخترق التعدين الخفي أمان الكمبيوتر بطريقتين: إدخال البرامج الضارة عن طريق تثبيت التطبيقات المشبوهة أو من مواقع الويب التي تستخدم موارد الجهاز دون موافقة المستخدم.

ذروة حجم الاحتيالات المتعلقة بفيروس كورونا في آسيا

بشكل عام، سلط المسح الضوء على ذروة حجم عمليات الاحتيال السيبراني ذات الصلة بكوفيد-١٩ في آسيا خلال الأسبوعين الماضيين، مع كون سنغافورة الدولة الأكثر تضررًا في القارة.

وللحفاظ على سلامتك، أوصت أكرونيس دائمًا بإنشاء نسخ احتياطية من البيانات القيمة، والتأكد من تحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات والاتنباه لرسائل البريد الإلكتروني أو مواقع الويب المشبوهة.