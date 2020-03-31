طرح حلول بلوكتشين من بي إم دبليو لسلاسل التوريد في عام ٢٠٢٠

تام شمس - الثلاثاء 31 مارس 2020 02:50 مساءً - تخطط الشركة المصنعة للسيارات المشهورة عالميًا، مجموعة بي إم دبليو، إلى طرح حل سلسلة إمداد بلوكتشين لعشرة مورّدين هذا العام.

حيث كشف إعلان رسمي في ٣١ مارس عن إطلاق منصة "بارتشين" من بي إم دبليو بنجاح.

وقد تم تصميم بارتشين في نسختها الأولى لضمان إمكانية التتبع وشفافية البيانات الفورية لمكونات السيارات عبر سلاسل التوريد المعقدة التي تشترك فيها أطراف دولية متعددة.

وقد نفذ البرنامج التجريبي ٢٠١٩ الحل لشراء وتتبع المصابيح الأمامية، بمشاركة اثنين من إجمالي ٣١ مصنعًا لمجموعة بي إم دبليو، بالإضافة إلى ثلاثة مواقع لمورد إضاءة السيارات.

وقد قال أندرياس ويندت - عضو مجلس إدارة بي إم دبليو المسؤول عن شبكة الشراء والمورد للمجموعة - إن بي إم دبليو تريد الآن توسيع المشروع ليشمل "عددًا كبيرًا" من الموردين الآخرين، مع اختيار ١٠ لعام ٢٠٢٠.

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الجمع بين بلوكتشين وتكنولوجيا السحابة

على المدى الطويل، قال ويندت أن رؤية بي إم دبليو هي استخدام بلوكتشين لإنشاء "منصة مفتوحة تسمح بتبادل البيانات داخل سلاسل التوريد ومشاركتها بأمان وبشكل مجهول الهوية عبر الصناعة".

وفي حين أن الإصدار التجريبي كان يقتصر على تتبع المكونات، فإن بي إم دبليو ترى أن التطبيقات المستقبلية للمنصة تمتد لتتبع المواد الخام الهامة للتصنيع "من المنجم إلى المصهر".

وجنبًا إلى جنب مع بلوكتشين - التي توفر عملية جمع ومعاملات بيانات مضادة للعبث وقابلة للتحقق منها - تستخدم بارتشين تقنيات السحابة من أمازون ويب سرفيسز وأمازون أزور.

كما كشف ويندت أن بي إم دبليو تنوي الآن مشاركة حل بارتشين مع الأعضاء الآخرين في مبادرة موبيليتي أوبن بلوكتشين (MOBI)، التي شاركت بي إم دبليو في تأسيسها في عام ٢٠١٨.