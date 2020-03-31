تقارير كوين بيز تسجّل شراء بيتكوين وسط هبوط ١٢ مارس

تام شمس - الثلاثاء 31 مارس 2020 02:50 مساءً - نشرت بورصة كوين بيز الرائدة في للعملات الرقمية بالولايات المتحدة تقريرًا يقدم رؤى تفصيلية حول كيفية استجابة مستخدميها لانهيار سوق العملات المشفرة العنيف الذي تعرض له يوم ١٢ مارس.

وفي حين كان العديد من الأسواق السائدة في حالة من الذعر لأن حظر السفر الذي أصدره الرئيس ترامب أثار موجات صادمة في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي، كان متداولو العملات الرقمية في كوين بيز يحشدون الأموال للشراء في الانخفاض، وفقًا لتقرير نشر يوم ٣١ مارس.

المتداولون الأفراد على كوين بيز يسارعون بالشراء عند الانخفاض

شهدت منصة التجزئة التابعة لشركة كوين بيز نشاطًا تجاريًا "يحطم الرقم القياسي" طوال ٤٨ ساعة أثناء وبعد الركود القوي مقارنة بمتوسطاتها خلال ١٢ شهرًا.

وكانت بيتكوين (BTC) هي العملة المشفرة الأكثر تداولًا خلال الهبوط، مع تقدير كوين بيز أن إجمالي تداول بيتكوين كان ستة أضعاف المتوسط ​​خلال الانهيار - مدعومًا بثلاثة أضعاف ونصف متوسط ​​عدد المتداولين النشطين ونسبة بيع-شراء بلغت ٦٩٪.

بينما كانت إيثريوم (ETH) ثاني أكثر العملات المشفرة شيوعًا خلال الانخفاض، مع خمسة أضعاف متوسط ​​عدد متداولي إيثريوم الذين يقودون زيادة سبع مرات في الحجم بنسبة بيع-شراء ٦٧٪.

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كما شهدت جميع العملات البديلة الأخرى مجتمعة أيضًا زيادة في التداول سبع مرات مدفوعة بخمسة أضعاف العدد المعتاد للمتداولين في المتوسط ​​- مع ريبل وتيزوس (XTZ) وتشين لينك (LINK) ولايتكوين (LTC) وبيتكوين كاش (BCH) بين الأسواق الأكثر شعبية.

زيادة هبوط العملات المشفرة في ضغط الشراء

تم إيداع ١,٣ مليار دولار من العملات الورقية والعملات المشفرة في كوين بيز وسط عمليات البيع، بما في ذلك خمسة أضعاف المتوسط ​​النموذجي.

وقد رافق تدفق رأس المال ضعف العدد المعتاد لاشتراكات المستخدمين الجدد، وثلاثة أضعاف العدد المعتاد للمتداولين النشطين. وفي المجموع، أدى الارتفاع في نشاط المستخدمين إلى دفع حجم التجارة بما يعادل ستة أضعاف المتوسط.

كما تلاحظ كوين بيز أيضًا زيادة أكثر من ١٠٪ في ضغط الشراء نسبةً إلى البيع - حيث يمثل المشترون ٦٧٪ من جميع أنشطة التداول، مرتفعةً من ٦٠٪ عادةً.