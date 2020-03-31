منشئو محتوى ميمات الذكاء الاصطناعي يستفيدون من نموذج إيرادات التمويل اللامركزي الجديد

تام شمس - الثلاثاء 31 مارس 2020 07:48 صباحاً - أطلقت أليثيا إيه آي، وهي شبكة المحتوى الاصطناعي اللامركزية التي تتعقب استخدام المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية له، نموذجًا جديدًا للإيرادات يعزز التمويل اللامركزي (DeFi) لمنشئي المحتوى في ٣٠ مارس.

التمويل اللامركزي يلعب دورًا مهمًا

يمكن لمستخدمي أليثيا إيه آي الآن الاستفادة من نموذج جديد لإيرادات العقود الذكية لدعم منشئي الميمات بالذكاء الاصطناعي المفضلين لديهم، وفقًا للإعلان.

يمكن للمستخدمين تكديس داي لتوليد الاهتمام من خلال بروتوكول كومباوند.فاينانس. ويمكن بعد ذلك استخدام هذه الإيرادات لدعم إنشاء الميمات الاصطناعية. في الوقت نفسه، لا يتعين على المستخدمين الوثوق بأي طرف ثالث ويمكنهم إلغاء تكديس داي بطريقة لا تتطلب إذنًا.

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وتتم مكافأة المستخدمين في المقابل باستخدام توكنات ALE ويكون لديهم فرصة التصويت على الميمات الجديدة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. كما يمكن لحاملي توكن ALE إنشاء الميمات الاصطناعية مباشرة. وأضاف عارف خان، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة أليثيا إيه آي، قائلًا:

"إن قدرتنا على إنشاء مصدر جديد للدخل لمنشئي الميمات على منصتنا، مع ضمان عدم تعرض المستخدمين لخسارة، يجعلنا متحمسين حقًا لمعرفة كيف ستستجيب صناعة العملات المشفرة بشكل عام إلى طريقة عدم الخسارة الجديدة هذه لرعاية المحتوى وإذا ما كان منشئو المحتوى الآخرون سيتبنون هذه المنهجية".

قد تنضم المزيد من مشاريع العملات المستقرة في المستقبل

تهدف أليثيا إيه آي إلى السماح للأفراد والمؤسسات الأخرى بإطلاق ملفات تعريف الميمات الخاصة بهم على منصة أليثيا إيه آي حتى يتمكنوا من الاستفادة من مجمعات الميمات والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الحالية. كمذلك ستقوم أليثيا إيه آي أيضًا بالشراكة مع مشاريع عملات مستقرة أخرى لدمج المزيد من العملات المستقرة في المستقبل القريب.